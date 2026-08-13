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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ın efsane başkanlarından Süleyman Seba'yı vefatının 12. yılında yayımladığı mesajla andı.

Federasyon tarafından internet sitesinde paylaşılan anma mesajında, Seba'nın vefat yıl dönümüne ilişkin ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunda unutulmaz izler bırakan, etik değerlere bağlılığı, duruşu ve centilmenliğiyle herkesin sevgisini kazanan, adını Süper Lig'in 2014-2015 sezonuna vermekten onur duyduğumuz, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 12. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz."