Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ın efsane başkanlarından Süleyman Seba'yı vefatının 12. yılında yayımladığı mesajla andı.

TFF, Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'yı anma mesajı - Resim : 1

Federasyon tarafından internet sitesinde paylaşılan anma mesajında, Seba'nın vefat yıl dönümüne ilişkin ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunda unutulmaz izler bırakan, etik değerlere bağlılığı, duruşu ve centilmenliğiyle herkesin sevgisini kazanan, adını Süper Lig'in 2014-2015 sezonuna vermekten onur duyduğumuz, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 12. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz."

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