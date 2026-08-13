Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Yeni sezon hazırlıkları, takımın oyun felsefesi ve ligin ilk haftasında oynayacakları Beşiktaş maçı hakkında İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, kulüpteki güçlü birlikteliğin kendisini buraya çeken ana unsur olduğunu vurguladı.

KADRODA YÜZDE 80'LİK DEĞİŞİM

Yeni sezona girerken geçen seneki kadronun büyük bir bölümünün ayrıldığını ve sil baştan bir planlama yaptıklarını belirten Pulat, doğru oyuncu ve doğru oyun üzerine yoğun mesai harcadıklarını ifade etti. Süreç içerisinde takımın adaptasyonunun iyi gittiğini aktaran 41 yaşındaki çalıştırıcı, transferlerin ve mevcut oyuncuların ev sahipliğinin süreçlerini kolaylaştırdığını dile getirdi.

"GERÇEKÇİ BİR EYÜPSPOR OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Belirli bir sıralama hedefi koymak yerine sürdürülebilir bir oyun kimliği oluşturmak istediklerini belirten başarılı teknik adam, "Avrupa'ya gideceğiz" gibi yüksek ifadeler yerine ayakları yere basan, maç maç ilerleyen ve her rakibe saygı duyan ancak Eyüpspor'un semt duruşunu sahaya yansıtan gerçekçi bir takım hedeflediklerini belirtti.

Oyun anlayışına dair net mesajlar veren Pulat, birinci bölgeye kapanıp sadece savunma yapan bir anlayışı benimsemediklerini, ikinci bölgede doğru parselasyon ve yüksek reaksiyon şiddetiyle mücadele edeceklerini aktardı.

"BEŞİKTAŞ KARŞISINDA İŞİMİZİN KOLAY OLMADIĞINI BİLİYORUZ"

Süper Lig'in açılış haftasında karşılaşacakları Beşiktaş'ın ve teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kalitesine dikkat çeken Özhan Pulat; rakibin baskılı ve enerjik bir oyun anlayışına sahip olduğunu, bu nedenle zor bir maçın kendilerini beklediğini vurguladı. Beşiktaş camiasına saygı duyduklarını belirten Pulat, Eyüpspor'un tarihine ve semt kültürüne yakışır bir mücadele sergileyerek sahada varlık göstereceklerini sözlerine ekledi.