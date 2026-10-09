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Otomotiv yayın platformu Dongchedi tarafından gerçekleştirilen acil frenleme testlerinde, incelenen 3 farklı sıfır aracın tamamında fren pedalı braketinin kırıldığı belirlendi.

SIFIR KM ARAÇLARDA AYNI ARIZA GÖRÜLDÜ

Yaklaşık 150 bin dolarlık satış fiyatıyla üst segmentte yer alan lüks minivan modelinin acil frenleme dayanıklılığı kapalı pistte mercek altına alındı. Kapalı pistte 100 km/s hızdan durma noktasına geçilen sert frenleme denemelerinde, henüz birkaç kilometredeki araçların pedal braketleri sırasıyla 2., 3. ve 4. denemelerde kırıldı.

ULUSAL STANDARTLARIN ALTINDA KALDI

Test verilerine göre pedal braketinin kırıldığı anlarda uygulanan kuvvet, yasal standartların çok altında kaldı. Ulusal mevzuatta yer alan "2000 N kuvvete 5 saniye boyunca dayanma" şartına karşın, araçlardan birinde kırılma anı henüz 1612 N seviyesinde gerçekleşti.

MÜHENDİSLİK HATALARI TESPİT EDİLDİ

Teknik analizler, fren pedal sistemindeki ciddi yapısal ve tasarım zayıflıklarını gözler önüne serdi. Pedal mekanizmasında tek katmanlı destek plakası kullanıldığı, malzeme kalınlığının yetersiz olduğu ve kaynak noktalarındaki tasarım hatalarının plastik aksamda mukavemet kaybına yol açtığı saptandı. Aynı tedarikçinin diğer markalar için ürettiği parçalarda ise 2 ila 3 katmanlı takviyeler kullandığı kaydedildi.

FREN MESAFESİ 38 METREDEN 140 METREYE FIRLADI

Fren pedalının kırılmasıyla ayak freni tamamen devre dışı kalan araç, ancak şanzımanın "P" (Park) modu acil fren sistemi devreye sokularak durdurulabildi. Bu durum standart şartlarda 38 metre olan fren mesafesini 140 metreye kadar çıkardı. Farklı üretim serilerinden gelen 3 araçta da aynı sonucun alınması üzerine üretici JAC Motors hisselerinde sert düşüş yaşanırken, markadan henüz resmi bir açıklama gelmedi.