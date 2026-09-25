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Kaynak: Haber Merkezi

MHP'li Feti Yıldız, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmaya yönelik dikkat açıklamalarda bulundu.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hukuk devletinde yargının yegane ideolojisi vardır o da toplumun ortak değeri olan adalettir" ifadelerini kullandı.

Fon soruşturmasında tutuklu sayısının bugün itibarıyla 47'ye ulaştığını belirten Yıldız, ceza adaletinin suç iddiasının ortaya çıkmasından hükmün infazına kadar uzanan farklı aşamalardan oluştuğunu kaydetti.

Fon vurgununun 2025 yılının ilk aylarında başladığı ve 2026 yılının Eylül ayına kadar devam ettiği görüldüğünü belirten Yıldız, "Gelişmeleri hukukçu arkadaşlarla dikkatle takip ediyoruz" dedi.

"KİMSE HUKUKUN ÜZERİNDE DEĞİLDİR"

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmalara yönelik sözlerine de değinen Yıldız, Bakan Gürlek'in açıklamalarının soruşturma açısından önemli bir güvence oluşturduğunu söyledi.

Gürlek'in, "Vatandaşlarımız müsterih olsun; hiç kimsenin ünvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresi hukukun üzerinde değildir. Kimse korunmamakta, kimse kayırılmamaktadır. Delillerin ortaya koyduğu sorumluluk zinciri takip edilmektedir. Sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecek, mağdur vatandaşlarımızın hakkı sahipsiz bırakılmayacaktır" sözlerini aktaran Yıldız, bu yaklaşımın adaletin sağlanması açısından önemine işaret etti.

"ADALET DEVLETİN BEKASIYLA DOĞRUDAN İLİŞKİLİ"

Yıldız, adalet kavramının tarihsel gelişimine de dikkat çekti. Yusuf Has Hacip'in başyapıtı Kutadgu Bilig'de adalet ile devletin bekası arasında doğrudan ilişki kurulduğunu belirten Yıldız, sevgi, nefret, heves ve öfke gibi duyguların adaletin önüne geçmemesi gerektiğinin vurgulandığını ifade etti.

Geleneksel tarihin de bu yaklaşımı doğruladığını belirten Yıldız, İbn Haldun'un Kitabü'l-İber adlı eserine atıfta bulunarak, "Devleti neshep kurar, sebep devam ettirir" sözünü hatırlattı. Yıldız, burada ifade edilen "sebep"in adalet olduğunun bilindiğini belirterek açıklamasını tamamladı.