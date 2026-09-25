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Türkiye'de milyarlarca dolarlık fonların tasfiyesiyle sonuçlanan soruşturmanın merkezinde yer alan Tera Yatırım Menkul Değerler, İngiltere merkezli bağlantılı şirketi Gildencrest Capital Ltd.'nin dikkat çekici finansal yükselişiyle dünya basınının gündemine taşındı. Bloomberg'in İngiltere'deki mali kayıtlara dayandırdığı özel haberine göre, Gildencrest 2025 yılında tarihinin en yüksek gelir ve kâr oranlarına ulaştı.

İNGİLTERE'DE TARİHİ KAR VE İŞ MODELİNDEKİ KESKİN DEĞİŞİM

Şirketin kuruluş yılı olan 2011'den bu yana en parlak dönemini geçirdiği 2025'te, Gildencrest'in geliri 12,5 milyon sterline, net karı ise 2,8 milyon sterline yükseldi. Bu rekor büyümenin ana kaynağı ise şirketin stratejik bir kararla döviz işlemlerinden uzaklaşarak hisse senedi piyasalarına yönelmesi oldu. Nisan ayında onaylanan bilançolara göre, hisse senedi işlemlerinden elde edilen gelir yalnızca bir yıl içinde yüzde 283 oranında artarken, sermaye piyasaları biriminin toplam işlem hacmi yüzde 500'ü aşan bir sıçramayla 4,8 milyar sterlini buldu.

ESKİ ADI 'TERA EUROPE' VE TÜRKİYE'DEKİ TUTUKLAMALAR

Bloomberg, eskiden "Tera Europe Ltd." adıyla faaliyet gösteren Londra merkezli Gildencrest'in ortakları arasında, Türkiye'deki soruşturma kapsamında bu hafta tutuklanan Tera Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve babası Oğuz Tezmen'in bulunduğunu vurguladı. Haberde, düzenleyici kurumların Tera destekli fonları tasfiye etmeye başladığı ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yatırımcı mağduriyetlerine yol açan bu yapıları "Ponzi benzeri sistemler" olarak tanımladığı hatırlatıldı.

GİLDENCREST'TEN "BAĞIMSIZLIK" VURGUSU, TEZMEN'DEN "SPEKÜLASYON" SAVUNMASI

Türkiye'deki krizin ardından Bloomberg'e resmi bir açıklama yapan Gildencrest sözcüsü, şirketin soruşturmaya konu olan söz konusu fonlarla hiçbir ticari bağı olmadığını belirtti. Tüm operasyonel kararların bağımsız bir yönetim ekibi tarafından alındığını savunan sözcü, Emre Tezmen'in şirkette icracı bir rolü bulunmadığını ifade etti. Tezmen ise tutuklanmadan önce, 16 Eylül'de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, fonlardan yaşanan yoğun para çıkışını "benzeri görülmemiş ölçekte spekülatif bir saldırı" olarak nitelendirmiş ve usulsüzlük iddialarını reddetmişti.

KARMAŞIK YÖNETİCİ AĞI VE 15 MİLYON LİRALIK BORÇ

Resmi kayıtlar, Gildencrest ile Tera arasındaki bağların yalnızca ortaklık düzeyinde kalmadığını gösteriyor. Eski Goldman Sachs trader'ı ve mevcut Gildencrest CEO'su David A. George ile şirket yöneticisi Burak Akbulut, Tezmen ailesiyle birlikte şirket üzerinde "önemli kontrol sahibi kişiler" olarak listeleniyor. Ayrıca Akbulut ve salı günü Gildencrest'teki yönetim kurulu üyeliği sona eren Fatma Nurcan Taşdelenler'in, geçmişte Tera bünyesinde üst düzey görevlerde bulunduğu belirtiliyor. 2024 sonu itibarıyla Gildencrest'in Tera'ya 15,1 milyon TL borçlu görünmesi ve şirket gelirlerinin ağırlıklı olarak Türk Lirası ile Dolar cinsinden olmasının resmi kayıtlara "coğrafi yoğunlaşma riski" olarak yansıması da dikkat çeken diğer detaylar arasında.

ÜÇ YILDA YÜZDE 66 BİNLİK OLAĞANÜSTÜ GETİRİ

Bloomberg, Tera'nın Türkiye piyasalarındaki agresif yükselişine de projeksiyon tuttu. Tera'nın amiral gemisi konumundaki yatırım fonunun normal piyasa koşullarında şüphe uyandıracak şekilde üç yıl içinde yüzde 66 binin üzerinde getiri sağladığı belirtildi. Bu sıra dışı performansın; milyarlarca liranın dar, birbiriyle bağlantılı bir şirket grubuna aktarılması ve pozisyonların agresif borçlanma (kaldıraç) ile büyütülmesi stratejisiyle elde edildiği vurgulandı.