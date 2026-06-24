Çek Cumhuriyeti'nin kuzeydoğu Bohemya bölgesinde yer alan Trutnov şehri yakınlarındaki Zvicina Tepesi, eşine az rastlanır bir tarihi keşfe sahne oldu. Bölgedeki ormanlık alanda yürüyüşe çıkan iki dağcı, taş bir duvarın içine gizlenmiş dev bir defineye ulaştı. Kısmen toprak yüzeyine çıkmış demir ve alüminyum iki kap içerisinde, toplam ağırlığı 7 kilogramı bulan altın sikkeler ve paha biçilmez ziynet eşyaları ele geçirildi.

Bulunan devasa servet, detaylı incelemeler yapılmak üzere Hradec Kralove Doğu Bohemya Müzesi uzmanlarına teslim edildi.

SERVET ÖZENLE İKİ KUTUYA SAKLANMIŞ

Uzmanların hazine üzerinde yaptığı ilk incelemeler, bu servetin rastgele kaybolmadığını, aksine son derece bilinçli ve organize bir şekilde toprağa verildiğini ortaya koydu. Birbirinden yaklaşık bir metre uzağa gömülen kaplardan alüminyum olanının içinde, siyah bir beze sarılı halde ve 11 sıra halinde dizilmiş tam 598 adet altın sikke bulundu. Açıklamalara göre, sadece bu altın paraların ağırlığı 3,7 kilogramı buluyor.

Demir kutunun içinden ise dönemin lüks yaşamını yansıtan kişisel eşyalar çıktı. Bu kutuda; 16 adet sigara tabakası, 10 adet bilezik, bir tel cüzdan, tarak, zincir ve pudralıktan oluşan nadide bir set yer alıyor. Altın sikkeler haricindeki bu sarı metal eşyaların gerçek değeri ve tam olarak hangi maddelerden üretildiği, laboratuvarda süren analizlerin ardından netlik kazanacak.

YEREL PARA YOK, OSMANLI ALTINI VAR

Keşfedilen definenin en merak uyandıran tarafı ise paraların coğrafi çeşitliliği oldu. Tarihleri 1808 ile 1915 arasında değişen sikkelerin bir kısmında, 1920'ler ve 1930'larda eski Yugoslavya (özellikle Sırbistan ve Bosna) bölgesinde vurulmuş özel damgalar (kontrmark) yer alıyor. Bu kritik detay, hazinenin kesinlikle 1930'lu yıllardan sonra gömüldüğünü belgeliyor.

Adeta uluslararası bir koleksiyonu andıran hazinenin içinde Fransa, Avusturya-Macaristan, Rusya, İtalya, Romanya, Belçika ve Osmanlı İmparatorluğu'na ait paralar dikkat çekiyor. Ancak uzmanları asıl şaşırtan durum, definenin saklandığı yıllarda o bölgede aktif olarak kullanılan Alman markı veya Çekoslovak kronuna hazine içerisinde hiç rastlanmamış olması oldu.