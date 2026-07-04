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Kaynak: AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdamı koruyan işletmelere yönelik destek programına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İmalat sektöründe uygulanan teşvik modelinin turizm sektörü için de devreye alınması için hazırlıkların son aşamaya geldiği bildirildi.

İMALAT SEKTÖRÜNE 6,7 MİLYAR LİRA ÖDEME

"Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programında konuşan Işıkhan, nisan-haziran döneminde: 922 bin 537 sigortalı çalışan için yaklaşık 6,7 milyar lira destek ödemesi yapıldığını açıkladı.

HEDEF 51 MİLYAR LİRA

Program kapsamında yıl sonuna kadar: İstihdamını koruyan işletmelere toplam 51 milyar lira destek verilmesi hedefleniyor.

ÇALIŞAN BAŞINA 3.500 TL DESTEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, İŞKUR ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen programda: Tekstil ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren işletmelere çalışan başına aylık 3 bin 500 lira destek sağlanıyor. Bu destekten hem KOBİ’ler hem de büyük ölçekli işletmeler yararlanabiliyor.

TURİZM SEKTÖRÜ SIRADA

Bakan Işıkhan, benzer bir destek modelinin: Turizm sektörü için de uygulanacağını, hazırlanan kanun teklifinin kısa süre içinde TBMM’ye sunulacağını açıkladı.

“SOSYAL GÜVENLİK KRİTİK ROL OYNUYOR”

Işıkhan, çalışma hayatının sadece istihdamdan ibaret olmadığını vurgulayarak:

Güçlü sosyal güvenlik sisteminin ekonomik istikrar için kritik önemde olduğunu

belirtti.

Açıklamalar, hükümetin üretim ve istihdamı korumaya yönelik destek politikalarını farklı sektörlere yaymaya hazırlandığını ortaya koydu.