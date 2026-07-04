Kaynak: DHA / İHA

Olay, Hıdırağa Mahallesi Borsa Meydanı'ndaki GAZDAŞ Trakya'nın doğal gaz hizmeti sunduğu 6 katlı bir apartmanın 6. katında yaşandı. Patlamanın ardından çevrede büyük panik oluştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Patlama sırasında 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 5 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlamanın şiddetiyle dairede büyük çapta hasar oluşurken, binanın dış cephesi de zarar gördü. Polis, itfaiye ve ilgili kurum ekiplerinin patlamanın kesin nedenine ilişkin incelemeleri sürüyor.

'DOĞAL GAZDAN KAYLNAKLANDIĞI TAHMİN EDİLİYOR'

Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. Gazetecilere açıklama yapan Erten, "Patlamanın doğal gazdan kaynaklandığı tahmin ediliyor, binada 89 vatandaş yaşıyor. İtfaiye, AFAD ve diğer ekiplerimiz olay yerine geldiler. Burada bina geçici olarak boşaltıldı. Buradaki vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları karşılanması yönünde çalışmalar yapıldı. Olayda hastaneye giden 3 yaralıdan 1'i eks oldu. Toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 kişi, 2 kişi de yaralandı. Her şey kontrolümüz altında, çok geçmiş olsun" dedi.