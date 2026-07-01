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Kaynak: İHA

Yangın, saat 23.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Sultan Sokak'ta faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına aldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikada maddi hasar oluştu. Olayın ardından ekipler tarafından soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.