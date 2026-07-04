Küresel havacılık sektöründe yaşanan finansal sıkıntılar, bir havayolu şirketinin daha faaliyetlerini sonlandırmasına neden oldu. İsviçre'nin Sion kentinde faaliyet gösteren lüks charter şirketi Air Mountain, mali darboğazı aşamayarak resmen iflas etti.
Mali krizi aşamadı: İsviçreli havayolu şirketi iflas etti
İsviçre merkezli lüks charter havayolu şirketi Air Mountain, yaşadığı mali krizi aşamayarak iflas etti. Mahkeme kararının ardından şirketin uçuş ruhsatı iptal edilirken, filosundaki uçaklara da el konuldu.Kaynak: Diğer
Sion Mahkemesi'nin verdiği iflas kararına yapılan itirazların reddedilmesinin ardından İsviçre Federal Sivil Havacılık Dairesi (BAZL), şirketin uçuş işletme ruhsatını iptal etti.
Kararla birlikte Air Mountain filosunda bulunan iki Beechcraft King Air B200 tipi uçağa da alacaklılar tarafından el konuldu.
Bakım sorunları krizi derinleştirdi
Şirketin Direktörü Raphaël Délèze, yaşanan mali sıkıntının temel nedenlerinden birinin bakım süreçlerinde yaşanan parça ve tedarik gecikmeleri olduğunu söyledi.
Délèze, bu nedenle şirketin en önemli gelir kaynaklarından biri olan kış kayak sezonunu kaçırdığını ve yaz dönemi için planlanan 30'dan fazla uçuşun iptal edildiğini belirtti.
Havacılık sektöründe iflaslar artıyor
Uzmanlar, Air Mountain'ın iflasının tek başına yaşanan bir olay olmadığını, 2026 yılında küresel havacılık sektöründe özellikle küçük ve orta ölçekli havayolu şirketlerinin artan maliyetler nedeniyle ciddi finansal baskı altında bulunduğunu ifade ediyor.