Depozito sistemi sonrası sulara zam mı yapıldı? Bakın fiyatı bir günde ne kadar oldu?

Depozito İade Makineleri Nerelerde Hizmet Veriyor?

Depozito İade Sistemi (DOA) kapsamında kurulan iade makineleri, Türkiye genelinde kademeli olarak yaygınlaştırılıyor. Şu anda başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve diğer büyük şehirlerde olmak üzere birçok noktada DOA makineleri hizmet veriyor. Sistem; Migros, CarrefourSA, BİM, A101 gibi zincir marketlerin belirli şubelerinde, bazı belediye hizmet alanlarında, alışveriş merkezlerinde, havalimanlarında ve Türkiye Çevre Ajansı'nın belirlediği iade noktalarında kullanılabiliyor. Uygulamanın ilerleyen dönemde tüm illerde daha fazla noktaya yaygınlaştırılması hedefleniyor. Ayrıca çok sayıda ambalaj teslim etmek isteyenler için bazı şehirlerde toplu teslimat merkezleri (Revomat noktaları) da hizmet veriyor