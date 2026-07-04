Depozito İade Sistemi (DOA), 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde uygulanmaya başlandı. Çevre kirliliğinin azaltılması ve geri dönüşümün yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen sistem kapsamında, üzerinde DOA logosu bulunan plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını iade eden vatandaşlara her ambalaj için 1 TL depozito ödemesi yapılıyor.
Depozito sistemi sonrası sulara zam mı yapıldı? Bakın fiyatı bir günde ne kadar oldu?
Depozito İade Sistemi (DOA) ve 1 TL depozito uygulaması Türkiye genelinde yaygınlaşırken, DOA uygulaması kısa sürede yoğun ilgi gördü. Ancak depozito sistemiyle birlikte sosyal medyada ürün fiyatları da tartışma konusu oldu. Peki yeni sistem sonrası su fiyatlarına zam mı yapıldı?Züleyha Öncü
Türkiye, 1 Temmuz itibarıyla plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarının geri dönüşüme kazandırılması amacıyla hayata geçirilen Depozito İade Sistemi (DOA) ile tanışırken, uygulamanın hemen ardından gelen zam iddiaları sosyal medyada infial yarattı. Ambalajlı su fiyatlarına gizli zam yansıttığı iddiası kamuoyunun gündemine düştü.
Sosyal Medya Bu Paylaşımla Çalkalanıyor: "Cebe Girmeden Geri Alıyorlar!"
Depozito sistemi henüz yeni yürürlüğe girmişken, sosyal medyada paylaşılan bir gönderi fiyat mekanizmasındaki çarpıklığı gözler önüne serdi.
Bir vatandaş, daha önce 5,75 TL'ye satın aldığı suyun ertesi gün 7,25 TL'ye yükseldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Depozito iade sistemi sonrası firmalar ürünlere zam yaptı. Dün 5,75 TL'ye aldığım su bugün nasıl 7,25 TL olabiliyor?" Bu paylaşım kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıdı.
Konuya ilişkin şu ana kadar ilgili resmi kurumlar veya üretici firmalar tarafından, söz konusu fiyat artışının Depozito İade Sistemi ile doğrudan bağlantılı olduğuna dair resmi bir açıklama ya da kurum tespiti yayımlanmadı. Bu nedenle söz konusu paylaşım, şu aşamada sosyal medyada dile getirilen ciddi bir iddia olarak değerlendiriliyor.
1 TL Depozito Sistemi Nasıl İşliyor? Para Nasıl Çekiliyor?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı verilere göre, ilk günde 649 bin 244 kişi uygulamayı indirdi ve 1 milyon 547 bin 850 adet ambalaj ekonomiye kazandırıldı. Sistem kapsamında vatandaşlar, üzerinde DOA logosu bulunan içecek ambalajlarını şehirlerde kurulan iade makinelerine teslim ediyor. Sisteme bırakılan her uygun ambalaj için 1 TL dijital cüzdana aktarılıyor. Biriken tutarlar ise anlaşmalı bankalar aracılığıyla nakit olarak çekilebiliyor.
Depozito İade Makineleri Nerelerde Hizmet Veriyor?
Depozito İade Sistemi (DOA) kapsamında kurulan iade makineleri, Türkiye genelinde kademeli olarak yaygınlaştırılıyor. Şu anda başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve diğer büyük şehirlerde olmak üzere birçok noktada DOA makineleri hizmet veriyor. Sistem; Migros, CarrefourSA, BİM, A101 gibi zincir marketlerin belirli şubelerinde, bazı belediye hizmet alanlarında, alışveriş merkezlerinde, havalimanlarında ve Türkiye Çevre Ajansı'nın belirlediği iade noktalarında kullanılabiliyor. Uygulamanın ilerleyen dönemde tüm illerde daha fazla noktaya yaygınlaştırılması hedefleniyor. Ayrıca çok sayıda ambalaj teslim etmek isteyenler için bazı şehirlerde toplu teslimat merkezleri (Revomat noktaları) da hizmet veriyor