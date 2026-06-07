Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon vatandaşın belini bükerken, emekli maaşına Ocak ayında gelen zam miktarı yurttaşlar tarafından yeterli görülmedi.
En düşük emekli maaşı için yeni rakam ortaya çıktı: Zam oranında yeni hesaplamalar
Emeklilerin temmuz ayında alacağı maaş zammı için kritik süreçte sona yaklaşılırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek 6 aylık enflasyon hesabında 5 aylık veri netleşti. TÜİK tarafından açıklanan son rakamların ardından emekli maaşı ile ilgili tahminler gelmeye devam ediyor.Derleyen: Baran Yalçın
SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz zammı maaş zammı hesaplaması yaparken, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranını baz alıyor. Beş aylık enflasyon oranının kesinleşmesiyle beraber maaş artışına dair önemli bir eşik geride kaldı. Nihai zam oranı ise 3 Temmuz tarihinde açıklanacak haziran ayı enflasyon verisiyle beraber netlik kazanacak.
YÜZDE 18,38 HESABI MASADA
TÜİK’in açıkladığı ocak-mayıs dönemi enflasyonu yüzde 16,61 olurken, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki haziran tahminiyle beraber 6 aylık enflasyonun yüzde 18,38’e ulaşabileceği belirtiliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda emekli maaşlarında güçlü bir yükseliş gündeme gelecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 23.676 TL’YE ÇIKABİLİR
Taban aylık düzenlemesinin de devreye girmesi ile birlikte en düşük emekli maaşında rakamlar da netlik kazanmaya başladı. Yapılan hesaplamaya göre En düşük emekli maaşı 20.000 TL’den 23.676 TL’ye çıkabilir.
Bu yükselişin yürürlüğe girmesi için yasal düzenleme yapılması bekleniyor.
Belirlenen yüzde 18,38’lik zam önce emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Daha sonra ek ödeme tutarı da yeni maaş üzerinden yeniden hesaplanacak.
Belirlenen yüzde 18,38’lik zam önce emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Daha sonra ek ödeme tutarı da yeni maaş üzerinden yeniden hesaplanacak.
MAAŞLAR TEMMUZDA YENİDEN ŞEKİLLENECEK
Zamlı maaşlar temmuz ayı itibarıyla hesaplara aktarılacak. Taban aylık düzenlemesi yapılması durumunda aynı dönemde yürürlüğe girmesi bekleniyor.
MAAŞLAR TEMMUZDA YENİDEN ŞEKİLLENECEK
Zamlı maaşlar temmuz ayı itibarıyla hesaplara aktarılacak. Taban aylık düzenlemesi yapılması durumunda aynı dönemde yürürlüğe girmesi bekleniyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN ÖRNEK HESAPLAR
Yüzde 18,38 zam senaryosuna göre maaşlarda oluşabilecek yeni tablo şöyle:
20.000 TL → 23.676 TL
21.000 TL → 24.860 TL
22.000 TL → 26.044 TL
23.000 TL → 27.227 TL
24.000 TL → 28.411 TL
25.000 TL → 29.595 TL
26.000 TL → 30.779 TL
27.000 TL → 31.963 TL
28.000 TL → 33.146 TL
29.000 TL → 34.330 TL
30.000 TL → 35.514 TL
31.000 TL → 36.698 TL
32.000 TL → 37.882 TL
33.000 TL → 39.065 TL
34.000 TL → 40.249 TL
35.000 TL → 41.433 TL
36.000 TL → 42.617 TL
37.000 TL → 43.801 TL
38.000 TL → 44.984 TL
39.000 TL → 46.168 TL
40.000 TL → 47.352 TL