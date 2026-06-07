En düşük emekli maaşı için yeni rakam ortaya çıktı: Zam oranında yeni hesaplamalar

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 23.676 TL’YE ÇIKABİLİR

Taban aylık düzenlemesinin de devreye girmesi ile birlikte en düşük emekli maaşında rakamlar da netlik kazanmaya başladı. Yapılan hesaplamaya göre En düşük emekli maaşı 20.000 TL’den 23.676 TL’ye çıkabilir.