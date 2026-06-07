Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi En düşük emekli maaşı için yeni rakam ortaya çıktı: Zam oranında yeni hesaplamalar

En düşük emekli maaşı için yeni rakam ortaya çıktı: Zam oranında yeni hesaplamalar

Emeklilerin temmuz ayında alacağı maaş zammı için kritik süreçte sona yaklaşılırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek 6 aylık enflasyon hesabında 5 aylık veri netleşti. TÜİK tarafından açıklanan son rakamların ardından emekli maaşı ile ilgili tahminler gelmeye devam ediyor.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
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En düşük emekli maaşı için yeni rakam ortaya çıktı: Zam oranında yeni hesaplamalar - Resim: 1

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon vatandaşın belini bükerken, emekli maaşına Ocak ayında gelen zam miktarı yurttaşlar tarafından yeterli görülmedi.

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En düşük emekli maaşı için yeni rakam ortaya çıktı: Zam oranında yeni hesaplamalar - Resim: 2

SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz zammı maaş zammı hesaplaması yaparken, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranını baz alıyor. Beş aylık enflasyon oranının kesinleşmesiyle beraber maaş artışına dair önemli bir eşik geride kaldı. Nihai zam oranı ise 3 Temmuz tarihinde açıklanacak haziran ayı enflasyon verisiyle beraber netlik kazanacak.

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En düşük emekli maaşı için yeni rakam ortaya çıktı: Zam oranında yeni hesaplamalar - Resim: 3

YÜZDE 18,38 HESABI MASADA

TÜİK’in açıkladığı ocak-mayıs dönemi enflasyonu yüzde 16,61 olurken, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki haziran tahminiyle beraber 6 aylık enflasyonun yüzde 18,38’e ulaşabileceği belirtiliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda emekli maaşlarında güçlü bir yükseliş gündeme gelecek.

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En düşük emekli maaşı için yeni rakam ortaya çıktı: Zam oranında yeni hesaplamalar - Resim: 4

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 23.676 TL’YE ÇIKABİLİR

Taban aylık düzenlemesinin de devreye girmesi ile birlikte en düşük emekli maaşında rakamlar da netlik kazanmaya başladı. Yapılan hesaplamaya göre En düşük emekli maaşı 20.000 TL’den 23.676 TL’ye çıkabilir.

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En düşük emekli maaşı için yeni rakam ortaya çıktı: Zam oranında yeni hesaplamalar - Resim: 5

Bu yükselişin yürürlüğe girmesi için yasal düzenleme yapılması bekleniyor.

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En düşük emekli maaşı için yeni rakam ortaya çıktı: Zam oranında yeni hesaplamalar - Resim: 6

Belirlenen yüzde 18,38’lik zam önce emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Daha sonra ek ödeme tutarı da yeni maaş üzerinden yeniden hesaplanacak.

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En düşük emekli maaşı için yeni rakam ortaya çıktı: Zam oranında yeni hesaplamalar - Resim: 7

Belirlenen yüzde 18,38’lik zam önce emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Daha sonra ek ödeme tutarı da yeni maaş üzerinden yeniden hesaplanacak.

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En düşük emekli maaşı için yeni rakam ortaya çıktı: Zam oranında yeni hesaplamalar - Resim: 8

MAAŞLAR TEMMUZDA YENİDEN ŞEKİLLENECEK

Zamlı maaşlar temmuz ayı itibarıyla hesaplara aktarılacak. Taban aylık düzenlemesi yapılması durumunda aynı dönemde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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En düşük emekli maaşı için yeni rakam ortaya çıktı: Zam oranında yeni hesaplamalar - Resim: 9

MAAŞLAR TEMMUZDA YENİDEN ŞEKİLLENECEK

Zamlı maaşlar temmuz ayı itibarıyla hesaplara aktarılacak. Taban aylık düzenlemesi yapılması durumunda aynı dönemde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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En düşük emekli maaşı için yeni rakam ortaya çıktı: Zam oranında yeni hesaplamalar - Resim: 10

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN ÖRNEK HESAPLAR

Yüzde 18,38 zam senaryosuna göre maaşlarda oluşabilecek yeni tablo şöyle:

20.000 TL → 23.676 TL

21.000 TL → 24.860 TL

22.000 TL → 26.044 TL

23.000 TL → 27.227 TL

24.000 TL → 28.411 TL

25.000 TL → 29.595 TL

26.000 TL → 30.779 TL

27.000 TL → 31.963 TL

28.000 TL → 33.146 TL

29.000 TL → 34.330 TL

30.000 TL → 35.514 TL

31.000 TL → 36.698 TL

32.000 TL → 37.882 TL

33.000 TL → 39.065 TL

34.000 TL → 40.249 TL

35.000 TL → 41.433 TL

36.000 TL → 42.617 TL

37.000 TL → 43.801 TL

38.000 TL → 44.984 TL

39.000 TL → 46.168 TL

40.000 TL → 47.352 TL

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Kaynak: Haber Merkezi
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