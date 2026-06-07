Dünya Kupası'nın en güçlü takımlarını açıkladılar: Türkiye detayı gündem yarattı

TÜRKİYE’NİN SIRALAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Pek çok Avrupa ülkesinde turnuvanın sürpriz yapabilecek ekiplerinden biri olarak görülen A Milli Takım’ın listedeki konumu ise dikkat çekti. Türkiye’nin sıralamadaki yeri bazı futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.