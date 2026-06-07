Dünyaca ünlü spor yayın organı The Athletic, 2026 Dünya Kupası öncesi takımların güncel form durumlarını, teknik direktör tercihlerini, sakatlık raporlarını ve kadro yapısını değerlendirerek kapsamlı bir “güç sıralaması” listesi yayımladı.
Dünya Kupası'nın en güçlü takımlarını açıkladılar: Türkiye detayı gündem yarattı
The Athletic’in 2026 Dünya Kupası öncesi yayımladığı “güç sıralaması” listesi dikkat çekti. İspanya zirvede yer alırken, A Milli Takım’ın sıralamadaki konumu futbolseverler arasında şaşkınlık ve gündem yarattı.Alper Talha Şimşek
ZİRVEDE İSPANYA YER ALDI
Listede turnuvanın favorisi olarak gösterilen Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya zirvede yer aldı. İspanya’nın son dönemdeki yükselişi ve kadro kalitesi, şampiyonluk adayları arasında öne çıkmasını sağladı.
TÜRKİYE’NİN SIRALAMASI DİKKAT ÇEKTİ
Pek çok Avrupa ülkesinde turnuvanın sürpriz yapabilecek ekiplerinden biri olarak görülen A Milli Takım’ın listedeki konumu ise dikkat çekti. Türkiye’nin sıralamadaki yeri bazı futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
1- İspanya
2- Fransa
3- Arjantin
4- Brezilya
5- İngiltere
6- Almanya
7- Hollanda
8- Portekiz
9- Kolombiya
10- Hırvatistan
11- Belçika
12- Senegal
13- Fas
14- Uruguay
15- Norveç
16- İsviçre
17- Meksika
18- Avusturya
19- Fildişi Sahili
20- Kanada
21- Ekvador
22- ABD
23- Çekya
24- TÜRKİYE
25- Avustralya