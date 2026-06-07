Yeniçağ Gazetesi
07 Haziran 2026 Pazar
İstanbul 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Spor Dünya Kupası'nın en güçlü takımlarını açıkladılar: Türkiye detayı gündem yarattı

Dünya Kupası'nın en güçlü takımlarını açıkladılar: Türkiye detayı gündem yarattı

The Athletic’in 2026 Dünya Kupası öncesi yayımladığı “güç sıralaması” listesi dikkat çekti. İspanya zirvede yer alırken, A Milli Takım’ın sıralamadaki konumu futbolseverler arasında şaşkınlık ve gündem yarattı.

Alper Talha Şimşek Alper Talha Şimşek
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Dünya Kupası'nın en güçlü takımlarını açıkladılar: Türkiye detayı gündem yarattı - Resim: 1

Dünyaca ünlü spor yayın organı The Athletic, 2026 Dünya Kupası öncesi takımların güncel form durumlarını, teknik direktör tercihlerini, sakatlık raporlarını ve kadro yapısını değerlendirerek kapsamlı bir “güç sıralaması” listesi yayımladı.

1 28
Dünya Kupası'nın en güçlü takımlarını açıkladılar: Türkiye detayı gündem yarattı - Resim: 2

ZİRVEDE İSPANYA YER ALDI

Listede turnuvanın favorisi olarak gösterilen Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya zirvede yer aldı. İspanya’nın son dönemdeki yükselişi ve kadro kalitesi, şampiyonluk adayları arasında öne çıkmasını sağladı.

2 28
Dünya Kupası'nın en güçlü takımlarını açıkladılar: Türkiye detayı gündem yarattı - Resim: 3

TÜRKİYE’NİN SIRALAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Pek çok Avrupa ülkesinde turnuvanın sürpriz yapabilecek ekiplerinden biri olarak görülen A Milli Takım’ın listedeki konumu ise dikkat çekti. Türkiye’nin sıralamadaki yeri bazı futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

3 28
Dünya Kupası'nın en güçlü takımlarını açıkladılar: Türkiye detayı gündem yarattı - Resim: 4

1- İspanya

4 28
Dünya Kupası'nın en güçlü takımlarını açıkladılar: Türkiye detayı gündem yarattı - Resim: 5

2- Fransa

5 28
Dünya Kupası'nın en güçlü takımlarını açıkladılar: Türkiye detayı gündem yarattı - Resim: 6

3- Arjantin

6 28
Dünya Kupası'nın en güçlü takımlarını açıkladılar: Türkiye detayı gündem yarattı - Resim: 7

4- Brezilya

7 28
Dünya Kupası'nın en güçlü takımlarını açıkladılar: Türkiye detayı gündem yarattı - Resim: 8

5- İngiltere

8 28
Dünya Kupası'nın en güçlü takımlarını açıkladılar: Türkiye detayı gündem yarattı - Resim: 9

6- Almanya

9 28
Dünya Kupası'nın en güçlü takımlarını açıkladılar: Türkiye detayı gündem yarattı - Resim: 10

7- Hollanda

10 28
Dünya Kupası'nın en güçlü takımlarını açıkladılar: Türkiye detayı gündem yarattı - Resim: 11

8- Portekiz

11 28
Dünya Kupası'nın en güçlü takımlarını açıkladılar: Türkiye detayı gündem yarattı - Resim: 12

9- Kolombiya

12 28
Dünya Kupası'nın en güçlü takımlarını açıkladılar: Türkiye detayı gündem yarattı - Resim: 13

10- Hırvatistan

13 28
Dünya Kupası'nın en güçlü takımlarını açıkladılar: Türkiye detayı gündem yarattı - Resim: 14

11- Belçika

14 28
Dünya Kupası'nın en güçlü takımlarını açıkladılar: Türkiye detayı gündem yarattı - Resim: 15

12- Senegal

15 28
Dünya Kupası'nın en güçlü takımlarını açıkladılar: Türkiye detayı gündem yarattı - Resim: 16

13- Fas

16 28
Dünya Kupası'nın en güçlü takımlarını açıkladılar: Türkiye detayı gündem yarattı - Resim: 17

14- Uruguay

17 28
Dünya Kupası'nın en güçlü takımlarını açıkladılar: Türkiye detayı gündem yarattı - Resim: 18

15- Norveç

18 28
Dünya Kupası'nın en güçlü takımlarını açıkladılar: Türkiye detayı gündem yarattı - Resim: 19

16- İsviçre

19 28
Dünya Kupası'nın en güçlü takımlarını açıkladılar: Türkiye detayı gündem yarattı - Resim: 20

17- Meksika

20 28
Dünya Kupası'nın en güçlü takımlarını açıkladılar: Türkiye detayı gündem yarattı - Resim: 21

18- Avusturya

21 28
Dünya Kupası'nın en güçlü takımlarını açıkladılar: Türkiye detayı gündem yarattı - Resim: 22

19- Fildişi Sahili

22 28
Dünya Kupası'nın en güçlü takımlarını açıkladılar: Türkiye detayı gündem yarattı - Resim: 23

20- Kanada

23 28
Dünya Kupası'nın en güçlü takımlarını açıkladılar: Türkiye detayı gündem yarattı - Resim: 24

21- Ekvador

24 28
Dünya Kupası'nın en güçlü takımlarını açıkladılar: Türkiye detayı gündem yarattı - Resim: 25

22- ABD

25 28
Dünya Kupası'nın en güçlü takımlarını açıkladılar: Türkiye detayı gündem yarattı - Resim: 26

23- Çekya

26 28
Dünya Kupası'nın en güçlü takımlarını açıkladılar: Türkiye detayı gündem yarattı - Resim: 27

24- TÜRKİYE

27 28
Dünya Kupası'nın en güçlü takımlarını açıkladılar: Türkiye detayı gündem yarattı - Resim: 28

25- Avustralya

28 28
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro