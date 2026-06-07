Yeniçağ Gazetesi
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Yeni resmi tatil günü resmen geliyor: Tarih verildi

TBMM'ye resmen sunuluyor. 21 Mart Nevruz gününü resmi tatiller arasına katmayı hedefleyen yasa tasarısı için tarih verildi.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
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AK Parti tarafından hazırlanan ve 21 Mart Nevruz gününü resmi tatiller arasına katmayı hedefleyen yasa tasarısında sona gelindi.

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Sözcü’den Mustafa Balcı’nın haberine göre; geçtiğimiz aylarda kamuoyuna duyurulan bu düzenlemenin, Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine sunulması planlanıyor.

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Teklifin yasalaşması halinde, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a onuncu madde eklenecek ve Türkiye'deki yıllık resmi tatil süresi 16,5 güne çıkmış olacak.

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Yeni resmi tatil günü resmen geliyor: Tarih verildi - Resim: 4

Uygulama 2027'de Başlayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla geçtiğimiz yıl başlatılan "Nevruz tatili" çalışmalarında taslak metin tamamlandı.

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Yeni resmi tatil günü resmen geliyor: Tarih verildi - Resim: 5

Nisan ayında yapılan açıklamalarda da Meclis aşamasına yaklaşıldığı belirtilmişti. Düzenlemenin kabul edilmesi durumunda, 21 Mart ilk kez 2027 yılı itibarıyla resmi tatil olarak kutlanmaya başlanacak.

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Yeni resmi tatil günü resmen geliyor: Tarih verildi - Resim: 6

Meclis'in Yoğun Gündemi Temmuz ayında başlayacak olan üç aylık Meclis tatili öncesinde yasama çalışmaları hız kazanmış durumda.

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Haziran ayı bitmeden 12. Yargı Paketi, Öğrenci Affı ve Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi gibi önemli kanun tekliflerinin Genel Kurul'a gelmesi bekleniyor. Meclis'in tatil dönüşü açılacak olan yeni yasama dönemindeki ilk işlerinden biri ise Nevruz tasarısını görüşmek olacak.

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Yeni resmi tatil günü resmen geliyor: Tarih verildi - Resim: 8

Mevcut Tatil Günleri Nasıl Dağılıyor? Güncel mevzuata göre Türkiye'de toplam 15,5 güne denk gelen 9 adet resmi tatil bulunuyor. Bu sürelerin dağılımı ise şu şekilde:

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Yeni resmi tatil günü resmen geliyor: Tarih verildi - Resim: 9

1 Günlük Tatiller: 1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı

1,5 Günlük Tatiller: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Dini Bayramlar: Ramazan Bayramı (3,5 gün) ve Kurban Bayramı (4,5 gün)

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Yeni resmi tatil günü resmen geliyor: Tarih verildi - Resim: 10

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte bu toplam süreye bir tam gün daha eklenecek.

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Kaynak: Diğer
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