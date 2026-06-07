A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında Venezuela'yı 2-1 yenmeyi başardı.
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: İşte A Milli Futbol Takımı'nın yeri
A Milli Takımımız Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında Venezuela'yI 2-1 devirdi. FIFA ülke puanındaki yeri merak konusu olsdu. İşte sıralama ve Türkiye'nin yeri...Baran Yalçın
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FIFA ülke puanı merak konusu oldu. İşte sıralama...
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1 - Fransa - 1877
3 27
2 - İspanya - 1876
4 27
3 - Arjantin - 1875
5 27
4 - İngiltere - 1826
6 27
5 - Portekiz - 1764
7 27
6 - Brezilya - 1761
8 27
7 - Hollanda - 1758
9 27
8 - Fas - 1756
10 27
9 - Belçika - 1735
11 27
10 - Almanya - 1730
12 27
11 - Hırvatistan - 1717
13 27
12 - İtalya - 1700
14 27
13 - Kolombiya - 1693
15 27
14 - Senegal - 1689
16 27
15 - Meksika - 1681
17 27
16 - ABD - 1673
18 27
17 - Uruguay - 1673
19 27
18 - Japonya - 1660
20 27
19 - İsviçre - 1649
21 27
20 - Danimarka - 1621
22 27
21 - İran - 1615
23 27
22- TÜRKİYE - 1599
24 27
23 - Ekvador - 1595
25 27
24 - Avusturya - 1593
26 27
25 - Güney Kore - 1589
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