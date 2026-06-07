Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor FIFA Dünya sıralaması güncellendi: İşte A Milli Futbol Takımı'nın yeri

FIFA Dünya sıralaması güncellendi: İşte A Milli Futbol Takımı'nın yeri

A Milli Takımımız Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında Venezuela'yI 2-1 devirdi. FIFA ülke puanındaki yeri merak konusu olsdu. İşte sıralama ve Türkiye'nin yeri...

Baran Yalçın Baran Yalçın
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FIFA Dünya sıralaması güncellendi: İşte A Milli Futbol Takımı'nın yeri - Resim: 1

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında Venezuela'yı 2-1 yenmeyi başardı.

1 27
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: İşte A Milli Futbol Takımı'nın yeri - Resim: 2

FIFA ülke puanı merak konusu oldu. İşte sıralama...

2 27
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: İşte A Milli Futbol Takımı'nın yeri - Resim: 3

1 - Fransa - 1877

3 27
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: İşte A Milli Futbol Takımı'nın yeri - Resim: 4

2 - İspanya - 1876

4 27
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: İşte A Milli Futbol Takımı'nın yeri - Resim: 5

3 - Arjantin - 1875

5 27
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: İşte A Milli Futbol Takımı'nın yeri - Resim: 6

4 - İngiltere - 1826

6 27
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: İşte A Milli Futbol Takımı'nın yeri - Resim: 7

5 - Portekiz - 1764

7 27
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: İşte A Milli Futbol Takımı'nın yeri - Resim: 8

6 - Brezilya - 1761

8 27
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: İşte A Milli Futbol Takımı'nın yeri - Resim: 9

7 - Hollanda - 1758

9 27
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: İşte A Milli Futbol Takımı'nın yeri - Resim: 10

8 - Fas - 1756

10 27
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: İşte A Milli Futbol Takımı'nın yeri - Resim: 11

9 - Belçika - 1735

11 27
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: İşte A Milli Futbol Takımı'nın yeri - Resim: 12

10 - Almanya - 1730

12 27
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: İşte A Milli Futbol Takımı'nın yeri - Resim: 13

11 - Hırvatistan - 1717

13 27
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: İşte A Milli Futbol Takımı'nın yeri - Resim: 14

12 - İtalya - 1700

14 27
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: İşte A Milli Futbol Takımı'nın yeri - Resim: 15

13 - Kolombiya - 1693

15 27
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: İşte A Milli Futbol Takımı'nın yeri - Resim: 16

14 - Senegal - 1689

16 27
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: İşte A Milli Futbol Takımı'nın yeri - Resim: 17

15 - Meksika - 1681

17 27
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: İşte A Milli Futbol Takımı'nın yeri - Resim: 18

16 - ABD - 1673

18 27
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: İşte A Milli Futbol Takımı'nın yeri - Resim: 19

17 - Uruguay - 1673

19 27
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: İşte A Milli Futbol Takımı'nın yeri - Resim: 20

18 - Japonya - 1660

20 27
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: İşte A Milli Futbol Takımı'nın yeri - Resim: 21

19 - İsviçre - 1649

21 27
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: İşte A Milli Futbol Takımı'nın yeri - Resim: 22

20 - Danimarka - 1621

22 27
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: İşte A Milli Futbol Takımı'nın yeri - Resim: 23

21 - İran - 1615

23 27
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: İşte A Milli Futbol Takımı'nın yeri - Resim: 24

22- TÜRKİYE - 1599

24 27
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: İşte A Milli Futbol Takımı'nın yeri - Resim: 25

23 - Ekvador - 1595

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FIFA Dünya sıralaması güncellendi: İşte A Milli Futbol Takımı'nın yeri - Resim: 26

24 - Avusturya - 1593

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FIFA Dünya sıralaması güncellendi: İşte A Milli Futbol Takımı'nın yeri - Resim: 27

25 - Güney Kore - 1589

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