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İş insanı Murat Ülker, Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasında süren başkanlık yarışı öncesinde sosyal medyada ve bazı mecralarda hakkında çıkan “adaylara destek verdiği” yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

İDDİALARI YALANLADI

Hakkında ortaya atılan spekülasyonlara tepki gösteren Ülker, adının bilgisi ve rızası dışında seçim sürecine dahil edilmesinden rahatsızlık duyduğunu belirtti. Ülker, kendisine ait olmayan sözlerin kamuoyunda paylaşıldığını ifade etti.

“ÇOK AYIP, SEÇİM BİLE TROLLENİYOR”

KAFA Sports’a konuşan Murat Ülker, “Çok ayıp. Artık Fenerbahçe seçimi bile trolleniyor. Bana ait olmayan laflar taşınıyor. Bunu yapanlar Allah’tan bulsun. Başka sözüm yok!” ifadelerini kullandı.