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Kaynak: Haber Merkezi

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kadınların kent yaşamındaki taleplerine cevap veren ve karar alma süreçlerine katılımlarını güçlendiren çalışmalarıyla kent yaşamında yeni bir dönem başlatıyor. Kadın Dostu Kentler Projesi kapsamında hayata geçirilen, erişilebilir ve katılımcı yapısıyla dikkat çeken Kadın Mahalle Buluşmaları, 11 ilçenin tamamında gerçekleştirilen toplantıların ardından tamamlandı.

KADINLARIN SESİ 11 İLÇEDE YÜKSELDİ

Kadınların mahallelerine ilişkin ihtiyaç, talep ve sorunlarını doğrudan yerel yönetime iletebildiği Kadın Mahalle Buluşmaları, Malkara, Süleymanpaşa ve Ergene’de gerçekleştirilen son buluşmalarla 11 ilçenin tamamına ulaştı.

YEREL YÖNETİMLE GÜÇLÜ İLETİŞİM

Kadınların beklenti ve taleplerine doğrudan cevap veren buluşmalar, kent yaşamında daha fazla söz sahibi olmalarına olanak sağlarken yerel yönetimle kurdukları iletişimi de güçlendirdi.

SORUNLAR DA BEKLENTİLER DE DOĞRUDAN ANLATILDI

Kadın Dostu Kentler Projesi kapsamında Eşitlik Birimi’nde görev alan Psikolog Rümeysa Güngör ve Sosyolog Selinay Demirhanöz’ün katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda kadınlar, mahallelerinde yaşadıkları sorunları ve kent yaşamına ilişkin beklentilerini doğrudan dile getirme imkânı buldu.

KADINLARIN TALEPLERİ ÇÖZÜME YÖN VERİYOR

Kadınların yerel yönetime kolaylıkla ulaşabildiği yapısıyla dikkat çeken buluşmalarda, mahallelerin ihtiyaçlarından günlük yaşamda karşılaşılan sorunlara kadar pek çok konu ele alındı. Kadınların kent yaşamındaki taleplerine doğrudan cevap vermeyi amaçlayan çalışma, sorunların yerinde tespit edilmesine ve çözüm önerilerinin kadınların görüşleri doğrultusunda şekillenmesine de katkı sağladı.

TALEPLER YOL HARİTASI OLACAK

Kadın Mahalle Buluşmaları’nda ortaya çıkan ihtiyaç, talep ve çözüm önerileri, Büyükşehir Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı çalışmalarına da ışık tutacak. Kadınların kentte değişmesini istedikleri konuların ve çözüm bekleyen sorunların yol gösterici olacağı çalışmalarla daha eşit, erişilebilir ve kadın dostu bir kent yaşamı güçlenecek.