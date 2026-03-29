Olay, Tekirdağ’ın Barbaros Mahallesi sahilinde meydana geldi. Kıyı boyunca gezen vatandaşlar, sahilde hareketsiz halde duran bir deniz kaplumbağasını fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İhbarın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Yapılan incelemede caretta carettanın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölü olduğu tespit edilen deniz kaplumbağası, belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak sahilden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.