Tarım ve Orman Bakanlığı’na göre, bilgiler dijital ekranlar veya karekod (QR) aracılığıyla da paylaşılabilecek.

Karekod kullanıldığında işletmelerin görünür bir yere “Bu bilgilere karekod ile ulaşabilirsiniz. Karekod kullanamayan tüketiciler talep ederse bilgi kendilerine ayrıca sunulur.” uyarısını asması zorunlu olacak.

TÜKETİCİ BİLİNCİ ARTIRILACAK

Yeni uygulama ile amaç, tüketicilerin bilinçli seçim yapmasını sağlamak, alerjenlerden korumak ve dini, sağlık veya kişisel tercihlere uygun seçimleri kolaylaştırmak olarak açıklandı.

Ayrıca menülerde gıdaların enerji (kalori) değerlerinin de belirtilmesi gerekecek.