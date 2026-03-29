Yargıtay, kiracı ve mal sahiplerini ilgilendiren emsal karara imza attı. 2019 yılında bir işletmeci, Tekirdağ’da 47 odalı bir tesisi otel olarak işletmek üzere kiraladı. Sözleşmede tesisin “tam ve mükemmel” durumda olduğu belirtiliyordu.
Yargıtay’dan kiracı ve mal sahiplerini ilgilendiren emsal karar
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Tekirdağ’da bir otelin kiracısı tarafından bildirim yapılmadan feshedilen kira sözleşmesiyle ilgili davada, önceki mahkemelerin “fesih haksızdır” kararını onadı.Derleyen: Abdullah Kerzi
Ancak kiracı, kanalizasyon ve gider sistemindeki sorunlar nedeniyle tesisi tam kapasiteyle çalıştıramadığını iddia etti. Müşteri şikayetleri ve olumsuz yorumlar alan kiracı, yüksek masraflarla iyileştirme çalışmaları yaptıktan sonra bildirimde bulunmadan sözleşmeyi feshetti ve tesisi tahliye etti.
Tesis sahibi karşı dava açtı
Kiracı, tesisin ayıplı olduğunu ve müşteri ile itibar kaybı yaşadığını öne sürerek zararının karşılanmasını talep etti.
Davalı tesis sahibi ise kiracının tesisi mevcut haliyle kabul ettiğini, ödenmemiş kira borçlarının bulunduğunu ve kiracının iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek davanın reddini istedi.
Tekirdağ 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, kira sözleşmesinin imzalandığı Şubat 2019’dan Aralık 2019’a kadar otelin hizmet vermeye devam ettiğini, ayıpların giderilmesi için kiracı tarafından bildirim yapılmadığını belirterek davayı reddetti.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi de kiralananın uzun süre kullanıldığını ve ayıp ihbarının gecikmeli yapıldığını vurgulayarak istinaf başvurusunu reddetti.
Yargıtay onadı
Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, mahkemelerin kararlarını hukuka uygun bularak onadı.
Kararda, kiracının ayıplar konusunda süreli bildirimde bulunmadığı, tahliye öncesi gönderilen ihtarın yalnızca tahliyeye ilişkin olduğu vurgulandı.
Yargıtay, bu nedenle kiracının fesih hakkının usulüne uygun kullanılmadığını belirtti ve temyiz itirazlarını reddetti.