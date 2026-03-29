İstanbul Kadıköy’de düzenlenecek “Gazetecilere Özgürlük” yürüyüşü için yurttaşlar toplanmaya başladı. Polis, parkın etrafını kapatarak yürüyüşe izin vermiyor.

İstanbul Kadıköy’de tutuklu gazetecilere özgürlük talebi ile bir araya gelen yurttaşlar, Moda’da bulunan Mehmet Ayvalıtaş Parkı’ndan Kadıköy Rıhtım’a yürüyecek.

Birgün muhabiri Melisa Ay'ın aktardığına göre, yoğun yağışa rağmen yurttaşlar "Gazetecilere Özgürlük" yürüyüşü için Mehmet Ayvalıtaş Parkı’nda toplanmaya başladı.

POLİS PARKIN ETRAFINI ÇEVİRDİ

Kitle, "İsmail’e, Merdan’a, Alican’a özgürlük", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Basına değil, çetelere barikat" sloganlarını atıyor.

Polis, parkın etrafını çevirerek, kitlenin yürüyüşüne izin vermiyor.

Yürüyüşün ardından Rıhtım'da basın açıklaması ve tutuklu gazeteciler İsmail Arı, Alican Uludağ ve Merdan Yanardağ'ın mesajları okunacak.

Ayrıntılar gelecek...