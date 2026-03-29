Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlarda gecikmeler ve iptaller yaşanırken birçok uçak da divert etmek zorunda kaldı. Yoğun sis sebebiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen uçaklar çevre meydanlara yönlendiriliyor.

41 UÇAK BAŞKA MEYDANLARA YÖNLENDİRİLDİ

Elverişsiz hava şartları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapamayan uçakların yönlendirmeleri devam ediyor. Şu ana kadar 29’u İstanbul Havalimanı olmak üzere, toplam iç ve dış hatlarda 41 uçak başka meydanlara yönlendirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı’na anlık iniş olmadığı için kalkış meydanlarında da uçaklar bekletiliyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na Diyarbakır’dan yapılacak tüm uçuşlar da yoğun sis nedeniyle iptal oldu.

Sis ve yağmurlu hava sebebiyle sorun yaşanan seferler şöyle:

Havacılık haberlerini duyuran Gökhan Artan da "Elverişsiz Hava Şartlarının Görüş Mesafesini Düşürdüğü Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Uçuşlar Olumuz Etkileniyor: İstanbul Havalimanı’na Yönlendirilen Uçaklar Var İstanbul’da bugün etkili olan elverişsiz hava koşullarının görüş mesafesini düşürdüğü Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuş trafiği olumsuz etkileniyor. İniş yapamayan bazı uçaklar İstanbul Havalimanı’na (IST) yönlendiriliyor. Yönlendirmelerin sayısı anlık olarak artıyor." bilgisini paylaştı.

Hava şartlarının normale dönmesiyle birlikte seferlerin kademeli olarak planlanan akışına dönmesi bekleniyor. Yolculara uçuş bilgilerini havayolu şirketlerinin resmi kanallarından takip etmeleri uyarıları yapıldı.