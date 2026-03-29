Giyim devi 225 mağazasını kapatıyor: Sürekli indirimleriyle dikkat çekiyordu
Sürekli indirimleriyle bilinen giyim devi Kik 225 mağazasını Avrupa'da kapatıyor. 2026 sonuna kadar 135'i Almanya'da kapanacak olan şubelerle kârlılık odaklı yapılandırmaya giden şirket 4 bin mağaza ile faaliyetlerine devam edecek.Dilek Taşdemir
Almanya merkezli tekstil devi Kik Avrupa genelindeki operasyonlarını yeniden yapılandırma kararı alarak kapsamlı bir küçülme planını devreye soktu.
Şirket tarafından yapılan açıklamada 2026 yılı sonuna kadar Avrupa genelinde toplam 225 mağazanın kapatılacağı bu şubelerin 135’inin ise markanın ana vatanı olan Almanya’da bulunduğu belirtildi.
4 BİN MAĞAZA İLE DEVAM EDECEK
Artı49'da yer alan habere göre hızlı büyüme stratejisinden kârlılık odaklı bir modele geçiş yapan perakende devinin bu hamlesine rağmen kıta genelindeki ağırlığını büyük oranda koruması bekleniyor. Yeniden yapılanma sürecinin ardından Kik’in 14 Avrupa ülkesinde yaklaşık 4 bin mağaza ile faaliyetlerine devam edeceği kaydedildi.
Almanya’nın en yaygın mağaza ağlarından birine sahip olan şirket verimsiz şubeleri eleyerek operasyonel gücünü artırmayı hedefliyor.
MAĞAZA KAPATMA NEDENLERİ AÇIKLANDI
Alınan kararın gerekçelerine dair açıklamalarda bulunan Kik CEO’su ve Mali İşler Sorumlusu Christian Kümmel portföylerini kârlılık kriterlerine göre yeniden şekillendirdiklerini vurguladı.
Geçmişteki genişleme stratejisinin özeleştirisini de yapan Kümmel her yeni mağazanın aynı oranda yeni müşteri getirmediğini ifade ederek nicelikten ziyade verimliliğe odaklanacakları bir döneme girdiklerini dile getirdi.
Sürekli indirimleriyle dikkat çeken dev giyim devi Kik'in kapatma kararlarından etkilenen çalışanlar için ise alternatif istihdam çözümleri üzerinde çalıştığı bildirildi. Giyim devinin 225 mağazasını kapacak olası piyasalarda da etkisini gösterdi.