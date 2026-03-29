Ekmekte yeni dönem: Koyu renkli ekmeklere yasak, Tarım Bakanlığı harekete geçti
Tarım ve Orman Bakanlığı, ekmekte kahverengi veya siyah renk ile aroma vermek için kullanılan bazı katkı maddelerini yasaklamaya hazırlanıyor. Yeni düzenleme ile tüketici yanıltılmasının önüne geçilmesi hedeflenirken, sektöre 2026 yılının sonuna kadar süre tanındı.Derleyen: Tuğçenur Acar
Bakanlık tarafından hazırlanan taslak kapsamında, mevcut mevzuatta yer alan “Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği” ile “Buğday Unu Tebliği” üzerinde değişikliğe gidilecek. Bu değişiklikler doğrultusunda, özellikle ekmekte görsel ve aromatik etki oluşturmak için tercih edilen bazı katkı maddelerinin kullanımına son verilmesi planlanıyor.
Düzenleme çerçevesinde, “Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği”nde yer alan “kavrulmuş malt unu” ibaresi tamamen kaldırılacak. Bununla birlikte, ekmeğe koyu renk veya aroma kazandırmak amacıyla kullanılan kavrulmuş malt unu, kavrulmuş nohut unu ve koyu malt özü gibi bileşenlerin üretimde yer alması yasaklanacak. Aynı şekilde, “Buğday Unu Tebliği”nde de bu tür bileşenlerin kullanımına yönelik kısıtlamalar getirilecek.
Yeni düzenlemenin temel amacı, tüketicilerin daha doğal ve içeriği daha açık şekilde belirtilmiş ürünlere ulaşmasını sağlamak olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, özellikle koyu renkli ekmeklerin her zaman tam buğday veya kepekli olduğu algısının doğru olmayabileceğine dikkat çekerken, bu tür katkıların yasaklanmasının yanıltıcı görünümlerin önüne geçeceğini belirtiyor.
Öte yandan, sektör temsilcilerinin yeni kurallara uyum sağlayabilmesi için kademeli bir geçiş süreci öngörülüyor. Taslak düzenlemeye göre, ekmek üreticileri ve fırınların 31 Aralık 2026 tarihine kadar yeni kurallara uyum sağlaması gerekecek. Un üreticileri ve diğer ilgili gıda işletmeleri için ise bu süre 30 Eylül 2026 olarak belirlendi.
Bakanlığın hazırladığı bu düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Türkiye genelinde ekmek üretim standartlarının daha şeffaf ve denetlenebilir hale gelmesi bekleniyor.
KAVRULMUŞ MALT UNU NEDİR?
Buğday Unu Tebliği’nde yer alan “kavrulmuş malt unu”, ekmek üretiminde renk ve aroma vermek amacıyla kullanılan bileşenler arasında bulunuyor. Genellikle arpa gibi tahılların çimlendirilmesiyle elde edilen maltın kurutulup kavrulması ve ardından öğütülmesiyle üretilen bu un, hamura koyu bir renk kazandırırken kendine özgü hafif karamelimsi bir aroma da oluşturuyor. Özellikle esmer ya da tam buğday izlenimi vermek istenen ekmeklerde tercih edilen kavrulmuş malt unu, ürünün görsel cazibesini artırmak için yaygın şekilde kullanılıyor.
Ancak uzmanlara göre bu bileşen, besin değerini artırmaktan çok ekmeğin görünümünü ve tadını değiştirmesiyle öne çıkıyor. Bu durum, bazı ürünlerin gerçekte içeriği farklı olmasına rağmen daha sağlıklı veya tam buğday ekmeği gibi algılanmasına yol açabiliyor. Tüketici algısını etkileyen bu kullanım biçimi, son dönemde gıda otoritelerinin de dikkatini çekmiş durumda.
Bu kapsamda, kavrulmuş malt ununun kullanımına yönelik yeni düzenlemeler gündeme gelirken, ilgili mevzuatta değişiklik yapılması planlanıyor. Amaç, tüketicinin daha şeffaf ve doğru bilgilendirildiği ürünlere ulaşmasını sağlamak ve yanıltıcı uygulamaların önüne geçmek olarak ifade ediliyor.