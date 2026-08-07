Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Çerkezmüsellim Mahallesi'nde yer alan mera alanında saman balyası yangını meydana geldi. Hayvancılık yapan Tayfun Ersin'e ait merada üst üste istiflenmiş halde bulunan samanlar, henüz bilinmeyen bir sebeple aniden tutuştu.
Çevredekilerin durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese hızla itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.
Çıkan yangında üreticiye ait yaklaşık 500 saman balyası yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış sebebinin tespit edilebilmesi amacıyla ekiplerce başlatılan tahkikat sürdürülüyor.