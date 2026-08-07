Mevduat faizlerinde yapılan güncellemelerin ardından 320 bin TL'nin 32 günlük getirisi tekrar hesaplandı. Güncel oranlara göre yatırımcının vade sonunda elde edeceği kazanç ortaya çıktı.
320 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka
320 bin TL’sini 32 günlük vadeli mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler için finans kuruluşlarının güncel faiz oranları yeniden belirlendi. Bu yeni oranlara göre bir aylık vade süresi sonucunda elde edilecek kazanç miktarı da netleşti. İşte detaylar...Alper Talha Şimşek
Birikimlerini vadeli hesaplar aracılığıyla değerlendirmek isteyen yatırımcılar, piyasadaki faiz hareketliliklerini yakından takip ediyor. Özellikle 320 bin TL tutarındaki sermayenin 32 günlük süreçte sağlayacağı getiri, bankaların güncellenen oranlarıyla birlikte yeniden hesaplandı. Kurumlar arasında farklılık gösteren bu oranlar dolayısıyla, tasarruf sahipleri en kârlı teklifleri yakın markaja alıyor.
İşte 320 bin TL'nin bir aylık vadeli hesapta getireceği güncel kazanç tutarı ve finans kuruluşlarının faiz oranı listesi...
CEPTETEB
Marifetli Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Getiri: 10.415 TL
Vade Sonu Tutar: 330.415 TL
ODEA
Günlük Kazandıran Oksijen Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Getiri: 10.415 TL
Vade Sonu Tutar: 330.415 TL
Yeni Vadeli Mevduat
Faiz Oranı: Yüzde 41,00
Net Getiri: 9.490 TL
Vade Sonu Tutar: 329.490 TL
ON DİJİTAL
ON Plus
Faiz Oranı: Yüzde 45,50
Net Getiri: 10.531 TL
Vade Sonu Tutar: 330.531 TL
E-Mevduat
Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Getiri: 9.258 TL
Vade Sonu Tutar: 329.258 TL
AKBANK
Vadeli TL Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 41,50
Net Getiri: 9.605 TL
Vade Sonu Tutar: 329.605 TL
Serbest Plus Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 41,00
Net Getiri: 9.490 TL
Vade Sonu Tutar: 329.490 TL
AlTERNATİF BANK
VOV Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 46,00
Net Getiri: 10.647 TL
Vade Sonu Tutar: 330.647 TL
TÜRKİYE FİNANS
Günlük Hesap
Kar Payı: Yüzde 46,00
Net Getiri: 10.647 TL
Vade Sonu Tutar: 330.647 TL
ING
Turuncu Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Getiri: 10.415 TL
Vade Sonu Tutar: 330.415 TL
GETİR FİNANS
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Getiri: 10.184 TL
Vade Sonu Tutar: 330.184 TL
Vadeli Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 39,50
Net Getiri: 9.142 TL
Vade Sonu Tutar: 329.142 TL
HAYAT FİNANS
Avantajlı Hesap
Kar Payı: Yüzde: 42,11
Net Getiri: 9.746 TL
Vade Sonu Tutar: 329.746 TL
GARANTİ BBVA
E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 41,00
Net Getiri: 9.490 TL
Vade Sonu Tutar: 329.490 TL
N KOLAY BONO
Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Getiri: 9.258 TL
Vade Sonu Tutar: 329.258 TL
EN PARA
Vadeli Mevduat
Faiz Oranı: Yüzde 39,00
Net Getiri9.027 TL
Vade Sonu Tutar329.027 TL
DENİZ BANK
Kaptan Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Getiri: 10.415 TL
Vade Sonu Tutar: 330.415 TL
E-Mevduat
Faiz Oranı: Yüzde 41,75
Net Getiri: 9.663 TL
Vade Sonu Tutar: 329.663 TL
QNB
Kazandıran Günlük Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 43,50
Net Getiri: 10.068 TL
Vade Sonu Tutar: 330.068 TL
YAPI KREDİ
Vadeli Mevduat
Faiz Oranı: Yüzde 42,00
Net Getiri: 9.721 TL
Vade Sonu Tutar: 329.721 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Vadeli TL Mevduat
Faiz Oranı: Yüzde 38,50
Net Getiri: 8.911 TL
Vade Sonu Tutar: 328.911 TL