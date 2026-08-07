320 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka

Birikimlerini vadeli hesaplar aracılığıyla değerlendirmek isteyen yatırımcılar, piyasadaki faiz hareketliliklerini yakından takip ediyor. Özellikle 320 bin TL tutarındaki sermayenin 32 günlük süreçte sağlayacağı getiri, bankaların güncellenen oranlarıyla birlikte yeniden hesaplandı. Kurumlar arasında farklılık gösteren bu oranlar dolayısıyla, tasarruf sahipleri en kârlı teklifleri yakın markaja alıyor.

İşte 320 bin TL'nin bir aylık vadeli hesapta getireceği güncel kazanç tutarı ve finans kuruluşlarının faiz oranı listesi...