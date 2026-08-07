Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi 320 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka

320 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka

320 bin TL’sini 32 günlük vadeli mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler için finans kuruluşlarının güncel faiz oranları yeniden belirlendi. Bu yeni oranlara göre bir aylık vade süresi sonucunda elde edilecek kazanç miktarı da netleşti. İşte detaylar...

Alper Talha Şimşek Alper Talha Şimşek
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320 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 1

Mevduat faizlerinde yapılan güncellemelerin ardından 320 bin TL'nin 32 günlük getirisi tekrar hesaplandı. Güncel oranlara göre yatırımcının vade sonunda elde edeceği kazanç ortaya çıktı.

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320 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 2

Birikimlerini vadeli hesaplar aracılığıyla değerlendirmek isteyen yatırımcılar, piyasadaki faiz hareketliliklerini yakından takip ediyor. Özellikle 320 bin TL tutarındaki sermayenin 32 günlük süreçte sağlayacağı getiri, bankaların güncellenen oranlarıyla birlikte yeniden hesaplandı. Kurumlar arasında farklılık gösteren bu oranlar dolayısıyla, tasarruf sahipleri en kârlı teklifleri yakın markaja alıyor.

İşte 320 bin TL'nin bir aylık vadeli hesapta getireceği güncel kazanç tutarı ve finans kuruluşlarının faiz oranı listesi...

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320 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 3

CEPTETEB

Marifetli Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 45,00

Net Getiri: 10.415 TL

Vade Sonu Tutar: 330.415 TL

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320 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 4

ODEA

Günlük Kazandıran Oksijen Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 45,00

Net Getiri: 10.415 TL

Vade Sonu Tutar: 330.415 TL

Yeni Vadeli Mevduat

Faiz Oranı: Yüzde 41,00

Net Getiri: 9.490 TL

Vade Sonu Tutar: 329.490 TL

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320 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 5

ON DİJİTAL

ON Plus

Faiz Oranı: Yüzde 45,50

Net Getiri: 10.531 TL
Vade Sonu Tutar: 330.531 TL

E-Mevduat

Faiz Oranı: Yüzde 40,00

Net Getiri: 9.258 TL

Vade Sonu Tutar: 329.258 TL

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320 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 6

AKBANK

Vadeli TL Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 41,50

Net Getiri: 9.605 TL

Vade Sonu Tutar: 329.605 TL

Serbest Plus Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 41,00

Net Getiri: 9.490 TL

Vade Sonu Tutar: 329.490 TL

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320 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 7

AlTERNATİF BANK

VOV Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 46,00

Net Getiri: 10.647 TL
Vade Sonu Tutar: 330.647 TL

7 18
320 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 8

TÜRKİYE FİNANS

Günlük Hesap

Kar Payı: Yüzde 46,00

Net Getiri: 10.647 TL
Vade Sonu Tutar: 330.647 TL

8 18
320 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 9

ING

Turuncu Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 45,00

Net Getiri: 10.415 TL
Vade Sonu Tutar: 330.415 TL

9 18
320 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 10

GETİR FİNANS

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 44,00

Net Getiri: 10.184 TL
Vade Sonu Tutar: 330.184 TL

Vadeli Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 39,50

Net Getiri: 9.142 TL
Vade Sonu Tutar: 329.142 TL

10 18
320 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 11

HAYAT FİNANS

Avantajlı Hesap

Kar Payı: Yüzde: 42,11

Net Getiri: 9.746 TL

Vade Sonu Tutar: 329.746 TL

11 18
320 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 12

GARANTİ BBVA

E-Vadeli Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 41,00

Net Getiri: 9.490 TL
Vade Sonu Tutar: 329.490 TL

12 18
320 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 13

N KOLAY BONO

Faiz Oranı: Yüzde 40,00

Net Getiri: 9.258 TL

Vade Sonu Tutar: 329.258 TL

13 18
320 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 14

EN PARA

Vadeli Mevduat

Faiz Oranı: Yüzde 39,00

Net Getiri9.027 TL

Vade Sonu Tutar329.027 TL

14 18
320 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 15

DENİZ BANK

Kaptan Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 45,00

Net Getiri: 10.415 TL
Vade Sonu Tutar: 330.415 TL

E-Mevduat

Faiz Oranı: Yüzde 41,75

Net Getiri: 9.663 TL
Vade Sonu Tutar: 329.663 TL

15 18
320 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 16

QNB

Kazandıran Günlük Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 43,50

Net Getiri: 10.068 TL

Vade Sonu Tutar: 330.068 TL

16 18
320 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 17

YAPI KREDİ

Vadeli Mevduat

Faiz Oranı: Yüzde 42,00

Net Getiri: 9.721 TL

Vade Sonu Tutar: 329.721 TL

17 18
320 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 18

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Vadeli TL Mevduat

Faiz Oranı: Yüzde 38,50

Net Getiri: 8.911 TL

Vade Sonu Tutar: 328.911 TL

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