23 ülkede faaliyet gösteren Türk devi ülkede mağazalarını kapatıyor: İndirim süreci başladı

Zirve döneminde Moskova başta olmak üzere farklı şehirlerde 29 mağazaya kadar ulaşan marka, 2026 yılı için de 20 yeni mağaza açmayı planlıyordu. Ancak piyasadaki koşullar nedeniyle beklenen büyüme ivmesi yakalanamadı.