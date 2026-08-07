Madame Coco, 2023 yılında IKEA'nın Rusya pazarından ayrılmasıyla oluşan boşluğu fırsata çevirmeyi hedeflemişti.
23 ülkede faaliyet gösteren Türk devi ülkede mağazalarını kapatıyor: İndirim süreci başladı
Türkiye merkezli ev tekstili ve dekorasyon markası Madame Coco, Rusya pazarındaki faaliyetlerini tamamen sonlandırma kararı aldı. TASS haber ajansının aktardığı bilgilere göre şirket, ülkedeki tüm mağazalarını sonbahar dönemine kadar kapatmayı planlıyor.Cemile Kurel
Zirve döneminde Moskova başta olmak üzere farklı şehirlerde 29 mağazaya kadar ulaşan marka, 2026 yılı için de 20 yeni mağaza açmayı planlıyordu. Ancak piyasadaki koşullar nedeniyle beklenen büyüme ivmesi yakalanamadı.
KAPATMA KARARININ ARKASINDAKİ SEBEPLER
Sektör temsilcileri ve uzmanlar, çekilme kararının arkasında yatan temel faktörleri şu şekilde sıralıyor:
Alışveriş merkezlerindeki müşteri trafiğinin beklentilerin çok altında kalması,
Tüketici talebindeki zayıflama,
Yüksek alışveriş merkezi kiraları ve ağırlaşan finansal yükümlülükler.
Orta segmentte hizmet veren Türk ev dekorasyon zincirlerinin, yüksek kira giderleri ve yoğun müşteri trafiğine dayalı iş modelleri nedeniyle Rusya pazarında kalıcı büyüme sağlamakta zorlandığı belirtiliyor.
İNDİRİM SÜRECİ BAŞLADI
Edinilen bilgilere göre Madame Coco, kira sözleşmelerini feshetmek amacıyla mayıs ayında alışveriş merkezlerine resmi bildirimde bulundu.
Çalışanlarını işten çıkarma süreciyle ilgili önceden bilgilendiren şirketin, son dönemde mağazalarında uyguladığı büyük indirimlerin de tasfiye sürecinin bir parçası olduğu ifade edildi.
BİR DİĞER TÜRK MARKASI DA MAĞAZALARINI KAPATIYOR
TASS'a konuşan uzmanlar, benzer bir tablonun başka bir Türk ev dekorasyon markası olan Chakra'da da yaşandığına dikkat çekti. Chakra'nın da Moskova'daki mağazalarını kapatma kararı aldığı aktarıldı.
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