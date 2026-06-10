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Fenerbahçe'de 2025/26 sezonunun sona ermesinin ardından önemli bir ayrılık yaşanmıştı. Sportif direktörlük görevini yürüten Devin Özek, Galatasaray mağlubiyeti sonrası teknik direktör Domenico Tedesco ile birlikte görevden alınmıştı.

MILAN'A İMZA ATIYOR

Genç futbol adamının yeni adresi ise belli oldu. Devin Özek'in, İtalya Serie A ekiplerinden Milan ile anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi.

Dünya devinin, 31 yaşındaki sportif direktörle geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştirdiği ve tarafların kısa süre içinde resmi anlaşmaya varmasının beklendiği belirtildi.