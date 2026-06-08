Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Fenerbahçe'deki görevine son verilen Devin Özek için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İtalya Serie A'nın dev kulüplerinden Milan'ın, sportif direktörlük pozisyonu için değerlendirdiği isimler arasında Devin Özek'in de bulunduğu öne sürüldü.

MİLAN'DA YENİ YAPILANMA

Şampiyonlar Ligi bileti alamadığı sezonun ardından yeniden yapılanma sürecine giren Milan'da yönetim kadrosunda önemli değişiklikler yaşanıyor.

Teknik direktör Massimiliano Allegri ile sportif direktör Igli Tare'nin ayrılığı sonrası kırmızı-siyahlılar yeni isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

DEVİN ÖZEK İLE GÖRÜŞTÜLER

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre; Milan sportif direktörlük pozisyonu için değerlendirdiği Devin Özek ile görüşmelerde bulundu.

Son olarak Fenerbahçe'de görev yapan Özek, daha önce Alman ekibi Bayer Leverkusen'de çalışmıştı.