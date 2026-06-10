Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Survivor'da büyük finale doğru kritik gece: İkinci eleme adayı kim oldu?

Survivor'da büyük finale doğru kritik gece: İkinci eleme adayı kim oldu?

İstanbul’daki büyük finale sayılı günler kala Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler’de rekabet zirveye çıktı. Bireysel mücadelenin ön plana çıktığı kritik haftada, ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Hata payının kalmadığı yarışmada alınan sonuçlar, final yolunda dengeleri değiştirdi.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
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Survivor'da büyük finale doğru kritik gece: İkinci eleme adayı kim oldu? - Resim: 1

TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler, İstanbul'da gerçekleşecek büyük final öncesi geri sayıma geçti.

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Survivor'da büyük finale doğru kritik gece: İkinci eleme adayı kim oldu? - Resim: 2

Yarışmacıların artık bireysel olarak yollarına devam ettiği programda, hata payının azaldığı ve her oyunun altın değerinde olduğu kritik bir döneme girildi.

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Survivor'da büyük finale doğru kritik gece: İkinci eleme adayı kim oldu? - Resim: 3

Hızlı elemelerin kapıda olduğu Survivor'ın 9 Haziran Salı akşamı yayınlanan son bölümünde, sezonun ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti.

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Survivor'da büyük finale doğru kritik gece: İkinci eleme adayı kim oldu? - Resim: 4

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KOLYESİ SAHİBİNİ BULDU

Büyük final öncesi kendisini garanti altına almak isteyen yarışmacılar, zorlu parkurda adeta canını dişine taktı.

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Survivor'da büyük finale doğru kritik gece: İkinci eleme adayı kim oldu? - Resim: 5

Nefise, Nobre, Nagihan, Sercan, Deniz ve Ramazan’ın kolyeyi boynuna takmak için çıktığı mücadele kıran kırana sahnelere sahne oldu.

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Survivor'da büyük finale doğru kritik gece: İkinci eleme adayı kim oldu? - Resim: 6

Nefes kesen eşleşmelerin ardından parkurda finale kalmayı başaran isimler Nobre ve Ramazan oldu.

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Survivor'da büyük finale doğru kritik gece: İkinci eleme adayı kim oldu? - Resim: 7

Atışlarda Ramazan'ın aldığı son sayı, gecenin kazananını belirledi. Nobre'yi geride bırakan Ramazan Sarı, zorlu karşılaşmanın ardından bireysel dokunulmazlık kolyesinin sahibi oldu.

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Survivor'da büyük finale doğru kritik gece: İkinci eleme adayı kim oldu? - Resim: 8

ADA KONSEYİNDE GERİLİM: POTAYA GİREN İKİNCİ İSİM NETLEŞTİ

Dokunulmazlık oyununun ardından yarışmacılar, haftanın ikinci eleme adayını belirlemek üzere ada konseyinde bir araya geldi.

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Survivor'da büyük finale doğru kritik gece: İkinci eleme adayı kim oldu? - Resim: 9

Sezonun ilk bireysel dokunulmazlığını kazanan Nobre, ilk konseyde Deniz'in adını vererek onu haftanın ilk eleme adayı yapmıştı.

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Survivor'da büyük finale doğru kritik gece: İkinci eleme adayı kim oldu? - Resim: 10

Bu kez kürsüye çıkan Ramazan, stratejik bir kararla potaya göndereceği ismi seçti. Ramazan'ın kararıyla haftanın ikinci eleme adayı Nagihan Karadere oldu.

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Survivor'da büyük finale doğru kritik gece: İkinci eleme adayı kim oldu? - Resim: 11

HAFTANIN ELEME POTASI

Yapılan iki kritik konseyin ardından Survivor 2026'da bu haftanın eleme adayları Deniz ve Nagihan olarak kesinleşti.

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Kaynak: Diğer
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