TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler, İstanbul'da gerçekleşecek büyük final öncesi geri sayıma geçti.
Survivor'da büyük finale doğru kritik gece: İkinci eleme adayı kim oldu?
İstanbul’daki büyük finale sayılı günler kala Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler’de rekabet zirveye çıktı. Bireysel mücadelenin ön plana çıktığı kritik haftada, ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Hata payının kalmadığı yarışmada alınan sonuçlar, final yolunda dengeleri değiştirdi.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Yarışmacıların artık bireysel olarak yollarına devam ettiği programda, hata payının azaldığı ve her oyunun altın değerinde olduğu kritik bir döneme girildi.
Hızlı elemelerin kapıda olduğu Survivor'ın 9 Haziran Salı akşamı yayınlanan son bölümünde, sezonun ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KOLYESİ SAHİBİNİ BULDU
Büyük final öncesi kendisini garanti altına almak isteyen yarışmacılar, zorlu parkurda adeta canını dişine taktı.
Nefise, Nobre, Nagihan, Sercan, Deniz ve Ramazan’ın kolyeyi boynuna takmak için çıktığı mücadele kıran kırana sahnelere sahne oldu.
Nefes kesen eşleşmelerin ardından parkurda finale kalmayı başaran isimler Nobre ve Ramazan oldu.
Atışlarda Ramazan'ın aldığı son sayı, gecenin kazananını belirledi. Nobre'yi geride bırakan Ramazan Sarı, zorlu karşılaşmanın ardından bireysel dokunulmazlık kolyesinin sahibi oldu.
ADA KONSEYİNDE GERİLİM: POTAYA GİREN İKİNCİ İSİM NETLEŞTİ
Dokunulmazlık oyununun ardından yarışmacılar, haftanın ikinci eleme adayını belirlemek üzere ada konseyinde bir araya geldi.
Sezonun ilk bireysel dokunulmazlığını kazanan Nobre, ilk konseyde Deniz'in adını vererek onu haftanın ilk eleme adayı yapmıştı.
Bu kez kürsüye çıkan Ramazan, stratejik bir kararla potaya göndereceği ismi seçti. Ramazan'ın kararıyla haftanın ikinci eleme adayı Nagihan Karadere oldu.
HAFTANIN ELEME POTASI
Yapılan iki kritik konseyin ardından Survivor 2026'da bu haftanın eleme adayları Deniz ve Nagihan olarak kesinleşti.