Şaşırtan Türkiye kararı: Eski arabanı getir Tesla’nı götür

Yeni süreçle birlikte kullanıcılar, mevcut içten yanmalı ya da elektrikli ikinci el araçlarını yeni bir Tesla modeli alırken peşinat veya indirim unsuru olarak değerlendirebilecek. Bu doğrultuda şirketin resmi amaç ve konu başlıkları arasına; her türlü aracın alım satımı, takas faaliyetleri, ikinci el araç işlemleri, ekspertiz, değer tespiti hizmetleri ile bakım ve tamir süreçleri de resmi olarak dahil edildi.