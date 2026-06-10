Şaşırtan Türkiye kararı: Eski arabanı getir Tesla’nı götür

Dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticilerinden Tesla, Türkiye pazarındaki operasyonlarında stratejik bir yapı değişikliğine gitti. Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan yeni ilanla birlikte, Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited Şirketi’nin resmi faaliyet alanı önemli ölçüde genişletildi.
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Tesla Türkiye’nin faaliyet alanı Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan kararla genişletildi. Yeni dönemde araç alımlarında takas sistemine geçmeye hazırlanan şirket, enerji depolama çözümleri ile insansı robotlar ve robotik sistemlerin ithalatı, satışı ve servis hizmetlerini de üstlenecek.
Şirket, ilk kuruluşunda sadece elektrikli araç satışı, yedek parça, aksesuar tedariki ve servis hizmetleriyle sınırlı bir alanda hizmet veriyordu. Yapılan son düzenlemeyle birlikte şirket, yeni araç satın alma süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla küresel pazarlarda uzun süredir uyguladığı takas sistemini Türkiye'de de hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Yeni süreçle birlikte kullanıcılar, mevcut içten yanmalı ya da elektrikli ikinci el araçlarını yeni bir Tesla modeli alırken peşinat veya indirim unsuru olarak değerlendirebilecek. Bu doğrultuda şirketin resmi amaç ve konu başlıkları arasına; her türlü aracın alım satımı, takas faaliyetleri, ikinci el araç işlemleri, ekspertiz, değer tespiti hizmetleri ile bakım ve tamir süreçleri de resmi olarak dahil edildi.
Şirketin yeni faaliyet raporunda en dikkat çeken maddelerden biri de geleceğin teknolojilerine yönelik oldu. Tesla'nın üzerinde çalıştığı insansı robotlar ve robotik sistemler resmi metne girdi.
Buna göre marka; robotik sistemlerin ve insansı robotların ithalatı, ihracatı, dağıtımı, satışı, bakımı ve teknik servis hizmetleri gibi alanlarda da Türkiye'de yetkilendirildi. Söz konusu robotik teknolojilerin Türkiye pazarında ne zaman aktif olarak sunulacağına dair ise henüz net bir tarih paylaşılmadı.
Genişletilen faaliyet alanı kapsamında Tesla, otomotiv ve robotik dışında enerji çözümleri sektöründe de aktif rol oynayacak.
Şirketin güncellenen sözleşmesine; güneş panelleri, güneş enerjisi sistemleri, jeneratörler ve enerji depolama sistemleri ile bu sistemlere ait tüm ekipmanların ithalatı, satışı, dağıtımı, kurulumu, kiralanması ve servis hizmetlerinin yürütülmesi gibi yeni maddeler eklendi.