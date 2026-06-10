Emekli maaş promosyonu uyarısı: Acele eden kaybeder

Karakaş, diğer detayları ise şu şekilde paylaştı:

“Net maaş hesaplanırken, üzerinde bulunan nafaka ve icra kesintileri doğrudan düşülür; bu yasal kesintilerin dışındaki diğer hususlar promosyon matrahını etkilemez. Hak sahibi olan yetimler, herhangi bir yaş sınırı olmaksızın bu haktan müstakilen yararlanabilirler. Velayet altındaki çocukların promosyonu yasal velisine ödenirken; velayet altında olmayan reşit çocuklara herhangi bir ek taahhütname şartı aranmaksızın doğrudan doğruya ödeme yapılır.”