Açlık sınırının 35 bin TL’ye dayandığı ortamda 20 bin TL maaş ile geçinemeyen emeklilerin alım gücü azalmaya devam ediyor. Maaşlardan umduğunu bulamayan emeklilere bankaların sunduğu promosyon ödemeleri önemli bir ek gelir imkanı tanıyor.
Emekli maaş promosyonu uyarısı: Acele eden kaybeder
SGK uzmanı İsa Karakaş, promosyon sözleşmelerinde sadece nakit tutara odaklanılmaması gerektiği uyarısında bulunarak, en yüksek kazancı elde etmek isteyen emeklilere temmuz ayındaki maaş zamlarını ve bankaların yeni hamlelerini bekleme çağrısı yaptı.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Emeklilerin daha yüksek kazanç elde edebilmesi için promosyon kampanyalarını takip etmesi gerekiyor. Bu konuda SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emekli promosyonlarındaki büyük yarışı köşesine taşıdı ve en yüksek kazancı elde etmenin yollarını köşe yazısında aktardı.
Emekli maaş promosyonunda bir katılım bankasını örnek gösteren İsa Karakaş, şu ifadeleri kullandı:
“Günümüz itibarıyla, rekabetin geldiği raddede bir katılım bankası, emeklinin aldığı maaş tutarına göre 25.000 TL’ye varan ana promosyon taahhüt etmektedir. Bununla da yetinmeyerek, maaş tutarından tamamen bağımsız olarak sağladığı 15.000 TL’lik ek avantajlar ile toplam kazanç tutarını 40.000 TL gibi muazzam bir seviyeye ulaştırmıştır. Bu tablo, finans dünyasının emekli sermayesine verdiği ehemmiyetin açık bir nişanesidir.”
Bankaların en büyük gayesi, yüksek faiz ortamında likidite ve kaynak oluşturmak olduğunu söyleyen İsa Karakaş, promosyon tutarlarındaki artış için emekli maaşlarının zamlandığı ocak ve temmuz dönemleri en kritik dönemeçler olarak kabul edildiğini ifade etti.
Maaşlara yansıtılacak yen zam oranları ile bankaların promosyon kampanyalarını yeniden yukarı yönlü güncellemeleri güçlü bir ihtimal olduğunun altını çizen İsa Karakaş, “temmuz ayındaki nihai zammı ve bankaların buna reaksiyon olarak geliştireceği yeni hamleleri beklemesi kendi lehlerine olacaktır. "Acele işe şeytan karışır" fehvasınca, beklemek bazen en büyük kazancın anahtarıdır” dedi.
Promosyon mukavelesi imzalanırken sadece peşin ödenen nakit tutara odaklanmak, büyük resmi görmeyi engelleyebileceğini ifade eden Karakaş, bankaların nakit ödemelerinin yanı sıra sunduğu şu ek avantajları teraziye koyulmasını istedi:
Düşük ve avantajlı faiz oranlarına sahip ucuz kredi imkânları,
Alışverişlerde harcanabilecek yüksek para puanlar ve bonuslar,
EFT ve havale gibi bankacılık işlemlerinden muafiyet sağlayan muamele kolaylıkları,
Hesap işletim ücreti muafiyetleri ve diğer yan haklar.
Bankalar, ödeyecekleri asgari promosyon miktarını yasal olarak emekli aylığının net tutarına göre belirlendiğini söyleyen Karakaş, “Ancak serbest piyasa koşullarında bankalar, bu asgari taban tutarların çok üzerinde kampanya ödemeleri yapabilmektedir. Hâliyle, yüksek maaş alan emeklilerimiz promosyon yarışında nispeten daha avantajlı bir konumda yer almaktadır” ifadelerini kullandı.
Promosyon ödemesi, kural olarak 3 yıllık dönem için tek seferde ve peşin olarak verilir. Ödeme, SGK’nın emekli maaşını ilgili bankaya göndermesi ve "Promosyon Taahhütnamesinin" karşılıklı imzalanmasını müteakip en geç 3 iş günü içinde banka hesabına aktarılır.
Karakaş, diğer detayları ise şu şekilde paylaştı:
“Net maaş hesaplanırken, üzerinde bulunan nafaka ve icra kesintileri doğrudan düşülür; bu yasal kesintilerin dışındaki diğer hususlar promosyon matrahını etkilemez. Hak sahibi olan yetimler, herhangi bir yaş sınırı olmaksızın bu haktan müstakilen yararlanabilirler. Velayet altındaki çocukların promosyonu yasal velisine ödenirken; velayet altında olmayan reşit çocuklara herhangi bir ek taahhütname şartı aranmaksızın doğrudan doğruya ödeme yapılır.”
3 yıllık süre dolmadan daha avantajlı bir bankaya geçmek isteyen emeklilerin aldıkları promosyonun kalan süreye isabet eden kısmını kıstelyevm (oran-orantı) usulüyle iade ederek sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olduğunu ifade etti.
Maaş taşıma talebi, hak sahibi tarafından şahsen banka şubelerine gidilerek yapılabileceğini hatırlatan Karakaş, ATM’lerden ya da e-Devlet kapısı üzerinden de saniyeler içinde otomatik olarak gerçekleşebileceğini söyledi.
Emekli maaşı karşılığında kredi (kredili mevduat hesabı dahil-kullanılmasa bile) çekilmiş olması banka değişikliğini engellediğini vurgulayan Karakaş, Kredi kartı hariç olduğunu belirtti.