Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi 37 yıllık Türk otomotiv devi iflas etti: Yurt dışında da faaliyetteydi

37 yıllık Türk otomotiv devi iflas etti: Yurt dışında da faaliyetteydi

37 yıldır otomotiv sektöründe olan Pars Rot ve Rotil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin iflasına karar verildi. 200'den fazla çalışanı ve yıllık 5 milyonluk üretim kapasitesi bulunan şirketin iflas kararı resmen onaylandı.

Süleyman Çay Süleyman Çay
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37 yıllık Türk otomotiv devi iflas etti: Yurt dışında da faaliyetteydi - Resim: 1

Türkiye'nin önde gelen direksiyon ve süspansiyon yedek parçası üreticilerinden, 1989 yılından bu yana sektörde faaliyet gösteren Pars Rot ve Rotil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi resmen iflas etti.

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37 yıllık Türk otomotiv devi iflas etti: Yurt dışında da faaliyetteydi - Resim: 2

200'den fazla çalışanı ve yıllık 5 milyonluk üretim kapasitesi bulunan şirketin iflas kararı mahkemece onaylanarak ilan edildi.

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37 yıllık Türk otomotiv devi iflas etti: Yurt dışında da faaliyetteydi - Resim: 3

İstanbul Ataşehir merkezli otomotiv yan sanayi devi Pars Rot ve Rotil için yolun sonu göründü. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 20 Mayıs 2026 tarihli ve 2025/1202 sayılı kararı ile şirketin iflasına hükmedildi.

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37 yıllık Türk otomotiv devi iflas etti: Yurt dışında da faaliyetteydi - Resim: 4

İflas süreci, aynı gün saat 14:34 itibarıyla resmen başlatılarak İstanbul Anadolu 3. İcra Dairesi tarafından (2026/17 İflas dosyasıyla) İcra İflas Kanunu'nun 166. maddesi gereğince kamuoyuna duyuruldu.

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37 yıllık Türk otomotiv devi iflas etti: Yurt dışında da faaliyetteydi - Resim: 5

Kurulduğu 1989 yılından bu yana yolcu araçları ile hafif ticari araçlar için yüksek kaliteli yedek parça üreten şirket, ulusal ve uluslararası pazarlarda önemli bir oyuncu konumundaydı.

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37 yıllık Türk otomotiv devi iflas etti: Yurt dışında da faaliyetteydi - Resim: 6

Yıllık 5 milyonun üzerinde üretim kapasitesine ve 7 bin farklı ürün çeşidine sahip olan firma; aftermarket (satış sonrası pazar) için stabilizatör bağlantıları, rot başları, aksiyal mafsal, rulman mafsal ve yatak kolları gibi kritik parçalar üretiyordu.

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37 yıllık Türk otomotiv devi iflas etti: Yurt dışında da faaliyetteydi - Resim: 7

Fabrika olmanın ötesinde "bir aile olma" felsefesiyle hareket ettiğini ve çalışan memnuniyetine büyük önem verdiğini her fırsatta vurgulayan şirketin iflası, bünyesinde çalışan 200'ü aşkın personel açısından da üzüntü yarattı.

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37 yıllık Türk otomotiv devi iflas etti: Yurt dışında da faaliyetteydi - Resim: 8

Şirketin iflasından önceki dönemde dış pazarlara yönelik ciddi yatırımlar yapması ise dikkat çeken bir diğer detay oldu.

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37 yıllık Türk otomotiv devi iflas etti: Yurt dışında da faaliyetteydi - Resim: 9

Pars Rot ve Rotil, yakın zamanda Rusya ve Avrasya ülkelerine yönelik ihracat operasyonları için kritik öneme sahip olan EAC Gümrük Birliği Sertifikalarını Sercons aracılığıyla temin etmişti.

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37 yıllık Türk otomotiv devi iflas etti: Yurt dışında da faaliyetteydi - Resim: 10

Küresel pazarlardaki bu genişleme çabalarına ve sektördeki lider konumuna rağmen finansal darboğazı aşamayan şirket, kepenk indirmekten kurtulamadı. İflasın ardından şirketin tasfiye süreci icra daireleri tarafından yürütülecek.

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37 yıllık Türk otomotiv devi iflas etti: Yurt dışında da faaliyetteydi - Resim: 11
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