Türkiye'nin önde gelen direksiyon ve süspansiyon yedek parçası üreticilerinden, 1989 yılından bu yana sektörde faaliyet gösteren Pars Rot ve Rotil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi resmen iflas etti.
37 yıllık Türk otomotiv devi iflas etti: Yurt dışında da faaliyetteydi
37 yıldır otomotiv sektöründe olan Pars Rot ve Rotil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin iflasına karar verildi. 200'den fazla çalışanı ve yıllık 5 milyonluk üretim kapasitesi bulunan şirketin iflas kararı resmen onaylandı.Süleyman Çay
200'den fazla çalışanı ve yıllık 5 milyonluk üretim kapasitesi bulunan şirketin iflas kararı mahkemece onaylanarak ilan edildi.
İstanbul Ataşehir merkezli otomotiv yan sanayi devi Pars Rot ve Rotil için yolun sonu göründü. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 20 Mayıs 2026 tarihli ve 2025/1202 sayılı kararı ile şirketin iflasına hükmedildi.
İflas süreci, aynı gün saat 14:34 itibarıyla resmen başlatılarak İstanbul Anadolu 3. İcra Dairesi tarafından (2026/17 İflas dosyasıyla) İcra İflas Kanunu'nun 166. maddesi gereğince kamuoyuna duyuruldu.
Kurulduğu 1989 yılından bu yana yolcu araçları ile hafif ticari araçlar için yüksek kaliteli yedek parça üreten şirket, ulusal ve uluslararası pazarlarda önemli bir oyuncu konumundaydı.
Yıllık 5 milyonun üzerinde üretim kapasitesine ve 7 bin farklı ürün çeşidine sahip olan firma; aftermarket (satış sonrası pazar) için stabilizatör bağlantıları, rot başları, aksiyal mafsal, rulman mafsal ve yatak kolları gibi kritik parçalar üretiyordu.
Fabrika olmanın ötesinde "bir aile olma" felsefesiyle hareket ettiğini ve çalışan memnuniyetine büyük önem verdiğini her fırsatta vurgulayan şirketin iflası, bünyesinde çalışan 200'ü aşkın personel açısından da üzüntü yarattı.
Şirketin iflasından önceki dönemde dış pazarlara yönelik ciddi yatırımlar yapması ise dikkat çeken bir diğer detay oldu.
Pars Rot ve Rotil, yakın zamanda Rusya ve Avrasya ülkelerine yönelik ihracat operasyonları için kritik öneme sahip olan EAC Gümrük Birliği Sertifikalarını Sercons aracılığıyla temin etmişti.
Küresel pazarlardaki bu genişleme çabalarına ve sektördeki lider konumuna rağmen finansal darboğazı aşamayan şirket, kepenk indirmekten kurtulamadı. İflasın ardından şirketin tasfiye süreci icra daireleri tarafından yürütülecek.