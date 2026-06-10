37 yıllık Türk otomotiv devi iflas etti: Yurt dışında da faaliyetteydi

Yıllık 5 milyonun üzerinde üretim kapasitesine ve 7 bin farklı ürün çeşidine sahip olan firma; aftermarket (satış sonrası pazar) için stabilizatör bağlantıları, rot başları, aksiyal mafsal, rulman mafsal ve yatak kolları gibi kritik parçalar üretiyordu.