Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-II" sunumunu gerçekleştirdi. Fatih Karahan sunum sırasında 2026 enflasyon ara hedefini yüzde 16'dan yüzde yüzde 24'e çıktığını belirtti.

Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın sunumunda öne çıkanlar şöyle:

"Küresel dinamiklerin küresel açıdan zorlukları olduğunu hatırlatmıştık. İran ile ABD arasındaki gelişmeler Merkez Bankaları açısından zor bir döneme kapı araladı. Bu ortamda savaşın enerji ve ulaştırma fiyatlarına ve dolayısıyla enflasyona yansımasına şahit olduk. Bölgedeki gerilimin ne kadar süreceği en temel soru olarak önümüzde dururken enflasyonist etkilerin kısa vadede canlı kalacağını değerlendiriyoruz. Dezenflasyon konusunda etkili sonucun formülü yine para politikasında ihtiyatlı bir yaklaşım izlemekten geçiyor. Savaşın dezenflasyonu etkilediği şu günlerde kararlılığımızdan vazgeçmediğimizi belirtmek istiyorum. Önümüzdeki dönem para politikası kararlarında bunu göz önüne alarak fiyat istikrarı doğrultusunda araçlarımızı kullanmaya devam edeceğiz.

"ENFLASYON TAHMİNLERİ YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLENDİ"

Jeopolitik gelişmelerde Hürmüz Boğazı'nın kapanması tedarik zincirinde aksamalara işaret etti. Enerji fiyatları yüksek seyrini koruyor. Enerji kadar yüksel olmasa da enerji dışı fiyatlar da artışta. Savaş bölgesi ve birçok ekonomi büyümesini aşağı yönlü güncelledi. Manşet enflasyon arttı. 2026 yılına ait enflasyon tahminleri hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde yukarı yönlü güncellendi.

Para politikasında dengeli seyir devam etmekte. 2025 yılında tüketimin büyümeye katkısı, 2023 yılına kıyasla belirgin olarak gerilediğini, yatırımların katkısının da yükseldiğini görüyoruz.

Sanayi üretimi takip eden iki çeyrekte görece yatay seyretti. Kapasite kullanım oranı yılın ilk çeyreğinde sınırlı arttı, nisan ayında yatay seyir izledi. Nisan ayı verileri kart harcamalarında zayıf seyrin sürdüğüne işaret ediyor. Mart ayında enerji ithalatında belirgin artışa sebep oldu. Tüm bunlara rağmen 2026 yılında cari açığın milli gelire oranının, uzun dönem ortalamanın altında seyredeceğini öngörüyoruz.

"NİSAN AYI İTİBARIYLA TÜKETİCİ ENFLASYONU YÜZDE 32,4"

Nisan ayı itibarıyla yıllık tüketici enflasyonu yüzde 32,4 seviyesinde gerçekleşti.2026 yılı şubat ayı sonunda Orta Doğu’da başlayan gerilim, negatif arz şoklarına yol açarak, yakın dönem enflasyon görünümünde öne çıkan ana unsur oldu.

Son dönem enflasyon gelişmelerinde etkili olan bir diğer unsur gıda fiyatları. Şubat-mart döneminde öngördüğümüz tahmin aralığının içinde seyreden tüketici enflasyonu, nisan ayında gerilimin etkilerinin belirginleşmesiyle tahmin aralığının üzerinde gerçekleşti.

"GIDA VE ENERJİDE YÜKSELİŞ GÖRÜYORUZ"

Yılın ilk dört ayındaki fiyat artışlarına baktığımızda, geçen yıla kıyasla gıda ve enerjideki yükseliş görüyoruz. Buna karşın, para politikasındaki sıkı duruşun etkisiyle hizmet ve temel mal gibi gruplarda enflasyon gerilemeye devam ediyor. Kira ve eğitim kalemlerinde azalan katılık dezenflasyonu desteklemiştir.

Enflasyon beklentilerinin beklediğimiz ölçüde gerilemediğini görüyoruz. Buna istaneden enflasyon beklentilerinde bozulmalar gözlemledik. Bu dönemde jeopolitik gelişmelerin olası ikincil etkileri önem taşımakta. Gerilimin ne kadar süreceği enflasyon görünümü açısından kritik bir risk unsuru.

"SIKI POLİTİKA DURUŞUMUZU KORUDUK"

Bu süreçte sıkı politika duruşumuzu koruyarak mart ve nisan aylarında politika faizini sabit tuttuk. TL mevduat, kredi büyümesi ve likidite yönetimi odaklı makroihtiyati tedbirleri sıkı parasal duruşumuzu desteklemek üzere uygulamaya devam ediyoruz.

Sıkı para politikası duruşumuz yanında destekleyici makro ihtiyati araç setimiz yurt içi yerleşiklerin TL mevduatı tercihinin korunmasında rol oynadı.

İhtiyaç ve kredi kartı büyümeleri gerilerken konut kredisi büyümesi hızlanıyor"

Karahan, 2026 enflasyon ara hedefini yüzde 16'dan yüzde yüzde 24'e çıktığını belirtti.