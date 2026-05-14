Fenerbahçe’de seçim atmosferi giderek hareketlenirken, Aziz Yıldırım cephesinde teknik direktör konusu en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.
Aziz Yıldırım'ın yeni teknik direktör adayı Süper Lig'den: Büyük ters köşe
Fenerbahçe Başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, teknik direktör çalışmalarına da devam ediyor. Söylentilere göre yeni aday da Süper Lig'den. İşte detaylar...Derleyen: Alper Talha Şimşek
Yeniden başkanlığa aday olmaya hazırlanan Yıldırım’ın, mutlak şampiyonluk hedefi doğrultusunda takımın başına getireceği isim için yoğun mesai harcadığı öğrenildi.
AYKUT KOCAMAN İSMİ GERİ PLANDA KALDI
Fanatik'te yer alan habere göre, Uzun süredir Yıldırım’ın en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen Aykut Kocaman’ın ismi gündemin üst sıralarında yer aldı. Ancak camia içinde oluşan farklı görüşler ve taraftar tabanındaki olumsuz hava nedeniyle bu seçeneğin şimdilik geri plana çekildiği belirtildi.
Aziz Yıldırım’ın, seçim sürecinde camiayı yeniden kutuplaştırabilecek bir adım atmaktan kaçındığı ifade ediliyor.
YABANCI TEKNİK DİREKTÖRE MESAFELİ
Öte yandan Yıldırım’a Avrupa başta olmak üzere birçok yabancı teknik adam önerisinin ulaştığı öğrenildi. Ancak tecrübeli futbol adamının yabancı teknik direktör konusunda ciddi çekinceleri olduğu belirtiliyor.
Özellikle Zico ile kazanılan 2007 şampiyonluğunun ardından görev yapan yabancı teknik adamların lig şampiyonluğu yaşayamaması, karar sürecinde etkili oluyor. Yıldırım’ın bu nedenle Türk futbolunu yakından tanıyan yerli bir teknik adam profiline daha sıcak baktığı kaydedildi.
YENİ HEDEF NURİ ŞAHİN
Son dönemde öne çıkan isim ise Başakşehir’in teknik direktörü Nuri Şahin oldu. Genç çalıştırıcının modern futbol anlayışı, genç oyuncularla kurduğu iletişim ve hücum odaklı oyun planının Aziz Yıldırım’ın dikkatini çektiği ifade edildi.
Sarı-lacivertli kulübe yakın kaynaklar, Yıldırım’ın Nuri Şahin’i uzun süredir takip ettiğini ve geleceğin önemli teknik adamları arasında gördüğünü öne sürüyor.
EMRE BELÖZOĞLU VE VOLKAN DEMİREL DÜŞÜNÜLMÜYOR
Haberde, Aziz Yıldırım’ın daha önce Fenerbahçe’de görev yapan Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel’e ise sıcak bakmadığı belirtildi.
Yeni dönemde farklı bir yapılanma hedefleyen Yıldırım’ın, genç ve Avrupa futboluyla bağlantısı güçlü bir teknik adam modeli üzerinde durduğu ifade edildi.
GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ İLE GÖRÜŞME PLANI
Kulislere yansıyan bilgilere göre Aziz Yıldırım’ın kısa süre içerisinde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Görüşmede Nuri Şahin’in geleceğiyle ilgili fikir alışverişi yapılacağı öğrenilirken, Başakşehir cephesinin genç teknik adam için nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu.