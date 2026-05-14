Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Mayıs Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.
Meteoroloji'den 39 il için sarı kod uyarısı: Kuvvetli yağışa dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporunda, 39 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde şiddetli sağanak ve fırtına etkili olması bekleniyor. Öte yandan İstanbul'da da yağış bekleniyor.Alper Talha Şimşek
Buna göre, bazı bölgelerde hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
39 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji internet sitesinde 39 il için sarı kodlu uyarı verdi.
Bu minvalde söz konusu illerde şiddetli sağanak ve rüzgarın etkili olması bekleniyor.
Sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle:
Adana
Afyonkarahisar
Amasya
Ankara
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Eskişehir
Giresun
Isparta
Mersin
İzmir
Kastamonu
Kayseri
Konya
Kütahya
Manisa
Kahramanmaraş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Samsun
Sinop
Sivas
Tokat
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bartın
Karabük
Osmaniye
Düzce
İSTANBUL HAVA DURUMU
AKOM, 14 Mayıs Perşembe günü için İstanbulluları ani sıcaklık düşüşleri ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan renk kodları ve anlamları şöyle:
Yeşil: Uyarı gerektiren bir meteorolojik olay beklenmemektedir.
Sarı: Hava durumu potansiyel olarak tehlikelidir. Tahmin edilen olay olağandışı olmasa da, meteorolojik koşullardan etkilenebilecek faaliyetler için dikkatli olunmalıdır.
Turuncu: Hava durumu tehlikelidir. Nadir görülen meteorolojik olaylar beklenmektedir. Hasar ve kayıplar oluşabilir. Çok tedbirli olunmalı ve güncel tahminler takip edilmelidir.
Kırmızı: Hava durumu çok tehlikelidir. Son derece şiddetli meteorolojik olaylar beklenmektedir. Geniş alanlarda ciddi hasar ve yaşamı tehdit eden durumlar oluşabilir. Güncel hava durumu sürekli takip edilmelidir.