Meteoroloji'den 39 il için sarı kod uyarısı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporunda, 39 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde şiddetli sağanak ve fırtına etkili olması bekleniyor. Öte yandan İstanbul'da da yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Mayıs Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.

Buna göre, bazı bölgelerde hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

39 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji internet sitesinde 39 il için sarı kodlu uyarı verdi.

Bu minvalde söz konusu illerde şiddetli sağanak ve rüzgarın etkili olması bekleniyor.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle:

Adana

Afyonkarahisar

Amasya

Ankara

Aydın

Balıkesir

Bilecik

Bolu

Burdur

Bursa

Çanakkale

Çankırı

Çorum

Denizli

Eskişehir

Giresun

Isparta

Mersin

İzmir

Kastamonu

Kayseri

Konya

Kütahya

Manisa

Kahramanmaraş

Nevşehir

Niğde

Ordu

Samsun

Sinop

Sivas

Tokat

Yozgat

Zonguldak

Aksaray

Bartın

Karabük

Osmaniye

Düzce

İSTANBUL HAVA DURUMU

AKOM, 14 Mayıs Perşembe günü için İstanbulluları ani sıcaklık düşüşleri ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan renk kodları ve anlamları şöyle:

Yeşil: Uyarı gerektiren bir meteorolojik olay beklenmemektedir.

Sarı: Hava durumu potansiyel olarak tehlikelidir. Tahmin edilen olay olağandışı olmasa da, meteorolojik koşullardan etkilenebilecek faaliyetler için dikkatli olunmalıdır.

Turuncu: Hava durumu tehlikelidir. Nadir görülen meteorolojik olaylar beklenmektedir. Hasar ve kayıplar oluşabilir. Çok tedbirli olunmalı ve güncel tahminler takip edilmelidir.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikelidir. Son derece şiddetli meteorolojik olaylar beklenmektedir. Geniş alanlarda ciddi hasar ve yaşamı tehdit eden durumlar oluşabilir. Güncel hava durumu sürekli takip edilmelidir.

