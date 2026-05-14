Süper Lig’de son haftaya girilirken kümede kalma yarışı büyük bir heyecana sahne oluyor. Fatih Karagümrük ve Kayserispor’un lige veda ettiği sezonda, düşme hattındaki rekabet sürüyor.
FIFA'dan 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı... Türk takımlarına ceza yağıyor
Trendyol Süper Lig'de son haftaya girilirken 2 ekibe daha transfer yasağı geldi. İşte detaylar...Alper Talha Şimşek
Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Eyüpspor’un kümede kalma mücadelesi devam ederken FIFA’dan gelen haber iki kulübü zor durumda bıraktı.
TRANSFER CEZASI 6 KULÜBE ULAŞTI
Süper Lig kulüplerinin mali sıkıntıları sürerken FIFA’nın verdiği son kararla birlikte transfer tahtası kapalı kulüp sayısı 6’ya yükseldi.
Son olarak Gaziantep FK ve Gençlerbirliği’ne 3 dönem transfer yasağı getirildiği açıklandı. Söz konusu cezaların, borçların ödenmesi halinde kaldırılabileceği belirtildi.
DAHA ÖNCE CEZA ALAN TAKIMLAR
Daha önce Antalyaspor, Eyüpspor, Konyaspor ve Kayserispor da benzer transfer cezaları almıştı. FIFA'dan Türk takımlarına ceza yağmaya devam ediyor.
KÜME DÜŞME VE CEZA BASKISI
Kayserispor’un Süper Lig’e veda ettiği sezonda, transfer yasağı bulunan Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Eyüpspor’un ise ligde kalma mücadelesi verdiği ifade ediliyor. Son haftaya girilirken hem sportif hem de mali baskı kulüpleri zorluyor.