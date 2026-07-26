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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, yeni haftada eğitim ve yargı alanında önemli değişiklikler içeren düzenlemeleri görüşecek. Gündemde üniversite öğrencileri, akademisyenler ve çocuklara yönelik dikkat çeken maddeler bulunuyor.

Meclis'te ele alınacak düzenlemeler kapsamında, çeşitli nedenlerle üniversiteyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı tanınması planlanıyor. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde, belirlenen şartları taşıyan öğrencilerin eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilmelerinin önü açılacak.

TAM BURSLU KONTENJANLARIN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Teklifte vakıf üniversitelerindeki tam burslu kontenjanların artırılmasına yönelik düzenlemeler de yer alıyor. Böylece daha fazla öğrencinin tam burslu eğitim imkanından yararlanması amaçlanıyor.

AKADEMİSYENLERİN EMEKLİLİK YAŞI YÜKSELİYOR

Meclis gündemindeki bir diğer önemli başlık ise akademisyenlerin emeklilik yaşına ilişkin düzenleme olacak. Teklif kapsamında yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademisyenlerin emeklilik yaşının 72'ye çıkarılması öngörülüyor.

ÇOCUKLARA YÖNELİK YENİ YARGI DÜZENLEMESİ

Genel Kurul'da görüşülecek düzenlemeler arasında 18 yaş altındaki suçlulara ilişkin yeni ceza hükümleri de bulunuyor. Ayrıca mevcut mevzuatta kullanılan "suça sürüklenen çocuk" ifadesinin yerine "Adli Süreçteki Çocuk" tanımının getirilmesi planlanıyor.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek düzenlemelerin yasalaşması halinde eğitim ve çocuk adalet sistemi başta olmak üzere birçok alanda önemli değişikliklerin hayata geçirilmesi bekleniyor.