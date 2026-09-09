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Kaynak: AA / DHA / İHA

Feci kaza, Bozova-Şanlıurfa karayolunun Bozova ilçesi yakınlarında oldu. 41 yaşındaki Levent Çerçi'nin kullandığı hafif ticari araç, önünde seyreden kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Levent Çerçi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 5 kişi ise ağır yaralıydı.

Yaralılar Bozova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 36 yaşındaki Fatma Çerçi ile 15 yaşındaki Mustafa Çerçi ve 12 yaşındaki Büşra Çerçi de kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki kişi tedavi altında.

Yetkililer vatandaşları can ve mal güvenlikleri için trafik kurallarına uymaları gerektiği konusunda sık sık uyarıyor.