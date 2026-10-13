Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan ağustos ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi istatistikleri, sektördeki aylık ve yıllık değişimleri ortaya koydu. Açıklanan verilere göre, ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 21,4 oranında dikkat çeken bir artış kaydetti. Aynı dönemde kesilen tavuk sayısı yüzde 1,6 yükselirken, tavuk eti üretimi ise yıllık bazda yüzde 3,7 artış gösterdi.

Sektörün sekiz aylık performansını içeren Ocak-Ağustos döneminde de yukarı yönlü grafik korundu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 18,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,4 ve tavuk eti üretimi yüzde 1,4 oranında artış kaydetti.

AYLIK BAZDA TAVUK ETİ GERİLEDİ, YUMURTA YÜKSELDİ

Ağustos ayında bir önceki aya göre üretim miktarında belirgin bir ayrışma yaşandı. Temmuz ayında 251 bin 861 ton seviyesinde gerçekleşen tavuk eti üretimi, ağustos ayında yüzde 5,6 oranında azalarak 237 bin 749 tona geriledi.

Tavuk yumurtası üretimi ise aylık bazda güçlü bir ivme yakaladı. Bir önceki ay 1 milyar 904 milyon 42 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi, ağustos ayında yüzde 7,1 oranında artarak 2 milyar 40 milyon 54 bin adet seviyesine ulaştı ve aylık bazda yükselişini sürdürdü.