YENİ Parti lideri Özgür Özel, haftalık TBMM Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Mahinur Özdemir Bektaş'ın 7 dakikalık mağduriyetine değinen Özel, "Elinde belgesi olan paylaşsın. Biz kaya gibi arkanızdayız. Doğru mu yanlış mı onlar savunsun. Mağduriyet istemiyorlarsa o lanet listeyi açıklasınlar" dedi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

TÜRK ASKERİNİN YEMEN'E GÖNDERİLMESİ

Son 2 günde 3 Türkiye bayraklı ticari gemi vuruldu. İktidar bu konuda adeta ölü taklidi yapıyor. Çünkü bir dış politikaları yok. Onlar Türk askerini Yemen'e göndermekle meşguller. Kitabın ortasından konuşuyorum; Türk askerini Yemen'e göndermek, Amerika ve İsrail'in planına hizmet etmektir. Bu mesele Meclis'e gelmemiştir. Meclis yetkisi ihlal edilemez. Türkiye bu savaşın tarafı haline gelmemelidir. Türk askerinin Yemen'de işi yoktur.

Türk askerini Yemen'in çöllerinde heba ettirmeyiz. Türk askerini Trump'ın figüranı yapmaya kimsenin hakkı yoktur.

FON SORUŞTURMASI

Harekat planları hazırlayan, "Biz burada AK Parti olarak yokuz" diyen Erdoğan'a söylüyorum. Eyy Erdoğan; bu işin göbeğinde siz varsınız siz. Atayan AK Partili, atanan AK Parti'den, soyan AK Partili, soyulan dolandırılan AK Partili. Bak Erdoğan, biz bu işin içinde yokuz ama siz tam göbeğindesiniz.

"O LANET LİSTEYİ AÇIKLAYIN"

Buradan şunu söyleyeyim. Bütün milletvekili arkadaşlarıma söylüyorum. Eline belge gelen, bilgisi olan bu bilgiyi, 'Aman ha, öyle mi olur, böyle mi olur?' kaya gibi arkanızdayız, kaya gibi bütün Türkiye. Koyacaksınız ortaya. Koyacaksınız ortaya. Doğru mu, yanlış mı onlar söyleyecek. Eğer yanılgı olsun istemiyorlarsa, o lanet listeyi kendileri açıklasınlar görelim. Kendileri açıklasınlar, haramzadeler. Sen listeyi açıklama, 'T.C'si yanlış' sanki iftira atmış. İftirayı, birbiriniz atıyorsunuz, attırıyorsunuz. Parti içinde birbirinizi yiyorsunuz, sonra gelip bize ahkam kesiyorsunuz. Hadi oradan!