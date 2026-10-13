Montana eyaletinin Garfield County bölgesinde keşfedilen fosil, bilimsel incelemelerin ardından “Jodi” adıyla anılmaya başlandı. Yaklaşık 67 milyon yıl öncesine tarihlenen iskeletin, Nanotyrannus cinsine ait olduğu belirtiliyor.
Tarlasını kazarken servet buldu: 67 milyon yıllık sürpriz
ABD’nin Montana eyaletindeki bir çiftlikte bulunan, yaklaşık 6 metre uzunluğundaki “Jodi” adlı dinozor iskeleti, 27 Ekim’de New York’ta düzenlenecek açık artırmada satışa sunulacak. Sotheby’s Müzayede Evi, fosilin 6 milyon ila 9 milyon dolar arasında bir fiyata alıcı bulmasını bekliyor.Kaynak: Haber Merkezi
Sotheby’s tarafından düzenlenecek müzayede, 27 Ekim’de New York’ta gerçekleştirilecek. Fosil için belirlenen tahmini satış fiyatı 6 milyon ila 9 milyon dolar arasında değişiyor. Bu tutar, güncel olmayan yaklaşık döviz kuru hesabına göre 296 milyon ila 444 milyon TL’ye karşılık geliyor.
Dinozorun türü bilim dünyasında tartışma yarattı
“Jodi” adı verilen iskeletin, geçmişte genç bir Tyrannosaurus rex olduğu düşünülüyordu.
Ancak bilim dünyasında yapılan araştırmalar sonucunda fosilin ayrı bir cins olan Nanotyrannus ile ilişkilendirilmesi, hem bilimsel çevrelerin hem de koleksiyoncuların dikkatini çekti.
Fosil koleksiyonlarına ilgi giderek artıyor
Dinozor fosilleri, son yıllarda uluslararası müzayedelerde milyonlarca dolara ulaşan fiyatlarla alıcı bulabiliyor. “Jodi” için belirlenen tahmini değer de nadir fosillere yönelik koleksiyoncu ilgisini yeniden gündeme getirdi.
Ancak iskeletin hangi fiyata satılacağı, açık artırmanın tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.