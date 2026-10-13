Tarlasını kazarken servet buldu: 67 milyon yıllık sürpriz

Sotheby’s tarafından düzenlenecek müzayede, 27 Ekim’de New York’ta gerçekleştirilecek. Fosil için belirlenen tahmini satış fiyatı 6 milyon ila 9 milyon dolar arasında değişiyor. Bu tutar, güncel olmayan yaklaşık döviz kuru hesabına göre 296 milyon ila 444 milyon TL’ye karşılık geliyor.