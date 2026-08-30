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Türkiye'de tatil denildiği zaman akla gelen ilk imajlardan biri şüphesiz eşsiz zenginlikteki sofralar oluyor.

Deniz, kum ve güneş üçlüsünün ötesinde, tatilcilerin seyahat rotalarını ve günlük planlarını belirleyen ana unsur gastronomik deneyimler haline gelmiş durumda.

Peki Türkiye'de tatil yapan yerli ve yabancı gezginler bütçelerinin ne kadarını yemeye ve içmeye ayırıyor, sahil beldelerinde hangi lezzetlere yöneliyor?

Resmi verilerden sahil restoranlarına, sokak lezzetlerinden gastronomi listelerine kadar geniş bir araştırmayla derledik.

1. YEMEK, TATİL BÜTÇESİNİN ASLAN PAYINI ALIYOR

TÜİK'in 2026 yılı ilk çeyrek Hanehalkı Yurt İçi Turizm verilerine göre, yurt içinde seyahate çıkan yerli turistlerin toplam harcamaları içinde en büyük payı yüzde 30,9 ile yeme-içme harcamaları oluşturdu. Bu kalemi yüzde 27,6 ile ulaşım, yüzde 12,4 ile giyecek ve hediyelik eşya harcamaları izledi. Yeme-içme harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 29,1 artış gösterdi — yani tatilciler geçen yıla kıyasla sofraya belirgin şekilde daha fazla para ayırdı.

2. KAHVALTI, TATİLİN VAZGEÇİLMEZ RİTÜELİ

Uzun ve keyifli kahvaltı sofraları, özellikle pazar sabahları tatilcilerin en çok değer verdiği anlardan biri. Şehrin en iyi kahvaltısını yemek için kilometrelerce yol gitmeyi göze alanların sayısı hiç az değil; yöresel lezzetlerle donatılmış bir kahvaltı masası, tatil deneyiminin başlangıç noktası olarak görülüyor.

3. BALIK-MEZE SOFRALARI SAHİL TATİLİNİN KALBİ

Ege ve Akdeniz kıyılarında balık restoranları, özellikle hafta sonları ailelerin ve arkadaş gruplarının saatlerce oturduğu mekânlar haline geliyor. Çupra, levrek, karagöz, barbun ve lüfer gibi mevsimlik balıklar; ahtapot, kalamar, karides ve midye gibi deniz ürünleri menülerin değişmezleri arasında yer alıyor. Fava, acılı ezme, haydari ve deniz börülcesi gibi mezeler de bu sofraların olmazsa olmazı.

4. SOKAK LEZZETLERİ: MİDYE DOLMA, MISIR VE KOKOREÇ

Sahilde gezerken atıştırılan midye dolma, Türkiye'nin en bilinen sokak lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor; özellikle İzmir'de akşam saatlerinde sahil boyunca kurulan midye tezgâhları kent kültürünün bir parçası haline gelmiş durumda. Bunun yanında haşlanmış mısır, kalamar tava ve kokoreç de yaz aylarının klasik atıştırmalıkları arasında sayılıyor.

5. DONDURMA HER ZAMANKİNDEN DAHA POPÜLER

Dondurma, geleneksel olarak yaz mevsimiyle özdeşleşmiş bir tatlı olsa da tüketim alışkanlıkları artık mevsim sınırı tanımıyor; birçok tüketici dondurmayı fırsat buldukça, mevsim fark etmeksizin tercih ediyor. Türkiye genelinde en çok tercih edilen lezzet çikolatalı dondurma olurken, sade dondurma da uzun süre zirveye yakın sıralarda kalmayı başarıyor.

6. AÇIK BÜFE KÜLTÜRÜ: TATİL KÖYLERİNİN DEĞİŞMEZ SİSTEMİ

Her şey dahil otellerde açık büfe, özellikle çocuklu aileler tarafından en çok tercih edilen yeme-içme düzeni olarak öne çıkıyor. Misafirler dünya mutfaklarından onlarca sıcak-soğuk seçeneği bir arada bulabiliyor; sıcak yemekler soğuklara kıyasla daha fazla ilgi görüyor, tatlı çeşitleri ise büfelerin en dikkat çekici bölümü olmaya devam ediyor.

7. TÜRK MUTFAĞININ 2026 ZİRVESİNDE SÜRPRİZ BİR İSİM VAR

TasteAtlas'ın 2026 güncellemesine göre dünyanın en iyi Türk yemekleri sıralamasında listenin zirvesine kebap ya da döner değil, çıtır dokusu ve limon eşliğinde servis edilen kalamar tava yerleşti. Özellikle Ege kıyılarında meze kültürünün vazgeçilmez bir parçası olarak gösteriliyor. Listede ayrıca Antakya künefesi, cağ kebabı, hünkar beğendi, piliç Topkapı ve mercimek çorbası gibi klasikler de üst sıralarda yer buluyor.

8. YAZ DÜĞÜNLERİ VE DAVETLERDE DE HAFİF MUTFAĞA YÖNELİŞ

Sadece plaj ve sahil sofralarında değil, yaz davetlerinde de tercihler değişiyor: sıcak havalarda ağır soslu ve yoğun yağlı yemekler yerine ızgara balık, hafif marine tavuk, taze otlu makarnalar ve zeytinyağlı başlangıçlar öne çıkıyor — sindirimi kolay, hafif seçenekler yaz sofralarının yeni normali haline geliyor.

Veriler, Türkiye'de tatilcilerin cüzdanının en çok yeme-içmeye açıldığını gösteriyor. Sofralarda ise klasik kahvaltı kültürü, balık-meze geleneği, sahil sokak lezzetleri (midye dolma, mısır, kokoreç), dondurma ve otel açık büfeleri bir arada öne çıkıyor. Gastronomi listelerindeki sürpriz ise kalamar tavanın kebap ve döneri geride bırakarak Türk mutfağının 2026 zirvesine oturması oldu.