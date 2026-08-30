Türk’ün kaderinin değiştiği an: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun

Halide Edip Adıvar'ın "Türk'ün Ateşle İmtihanı" yapıtında da aktardığı o zorlu günlerde; İtilaf donanması İstanbul'a, Fransız kuvvetleri Adana'ya, İngilizler Urfa, Maraş, Samsun ve Merzifon'a, İtalyanlar ise Antalya ile güneybatı kıyılarına yerleşti.