Birinci Dünya Savaşı'nın ardından imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'nı gerekçe gösteren İtilaf Devletleri, ordusu terhis edilen ve cephanesine el konulan Anadolu coğrafyasını işgale başladı.
Türk’ün kaderinin değiştiği an: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun
Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos 1922'de başlattığı Büyük Taarruz, 30 Ağustos'taki Dumlupınar zaferiyle taçlandı. Sakarya'dan İzmir'e uzanan bu tarihi harekat, işgal güçlerini vatan topraklarından tamamen söküp atarak Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini attı.Kaynak: Haber Merkezi
Halide Edip Adıvar'ın "Türk'ün Ateşle İmtihanı" yapıtında da aktardığı o zorlu günlerde; İtilaf donanması İstanbul'a, Fransız kuvvetleri Adana'ya, İngilizler Urfa, Maraş, Samsun ve Merzifon'a, İtalyanlar ise Antalya ile güneybatı kıyılarına yerleşti.
15 Mayıs 1919'da Yunan ordusunun İzmir'e asker çıkarmasıyla birlikte Türk milleti, teslim olmak ile yeniden ayağa kalkmak arasındaki tercihini bağımsızlıktan yana kullanarak direnişi ördü. Ankara'da 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, işgalcilerin baskılarını Atatürk ve mücadele arkadaşları üzerine yoğunlaştırmasına yol açtı.
Batı Cephesi'nde ilerleyen Yunan birlikleri 1921'de Polatlı'ya kadar ulaştı. 23 Ağustos 1921'de başlayan Sakarya Meydan Muharebesi'nde Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, askeri literatür ezberlerini bozan "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır." emrini verdi.
Aralıksız 22 gün 22 gece süren amansız mücadelenin ardından 13 Eylül'de Yunan unsurları Sakarya Nehri'nin doğusundan tamamen temizlendi ve Türk ordusu savunma konumundan taarruz pozisyonuna geçti.
Düşmanı vatan topraklarından tamamen atmak gayesiyle yürütülen yaklaşık bir yıllık titiz hazırlık safhasının ardından, 26 Ağustos 1922 sabahı saatlerinde harekat emri verildi.
Başkomutan Mustafa Kemal Paşa; Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa (Çakmak) ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa (İnönü) ile birlikte muharebeyi sevk ve idare etmek üzere Afyonkarahisar sınırındaki Kocatepe'de yerini aldı.
Topçu atışlarıyla başlayan ilk günkü hücumda Tınaztepe, Belentepe ve Kalecik Sivrisi kontrol altına alındı. 1. Ordu birlikleri kalıcı mevzileri ele geçirirken, 5. Süvari Kolordusu düşmanın lojistik hatlarını kesti.
27 Ağustos sabahı yeniden başlayan genel taarruzla Afyonkarahisar 8. Tümen tarafından özgürleştirildi.
Bu çetin mücadele sırasında 57. Tümen Komutanı Albay Reşat Bey, Çiğiltepe'nin söz verdiği saatte alınamaması üzerindeki ağır sorumluluk nedeniyle kendi canına kıydı; stratejik tepe vefatından 15 dakika sonra Türk askerince ele geçirildi.
Komutanların 29 Ağustos gecesi yaptığı durum değerlendirmesi neticesinde, harekatın durmaksızın nihayete erdirilmesi kararlaştırıldı.
30 Ağustos sabahı Zafertepe Çalköy'de verilen emirle başlayan Başkomutan Meydan Muharebesi'nde Yunan birlikleri Dumlupınar'da tamamen kuşatılarak etkisiz hale getirildi.
Ertesi gün kırık bir kağnı arabası üzerinde muharebe haritasını inceleyen komutanlar, düşmanın yeniden toparlanmasını önlemek adına Ege'ye ilerleme kararı aldı. Mustafa Kemal Paşa'nın "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" tarihi emriyle harekete geçen birlikler; 1 Eylül'de Gediz ve Uşak'ı, 2 Eylül'de Eskişehir'i, 6 Eylül'de Balıkesir ile Bilecik'i, 7 Eylül'de Aydın'ı ve 8 Eylül'de Manisa'yı düşmandan arındırarak 9 Eylül'de İzmir'de zaferi ilan etti.
Büyük Önder Atatürk, zaferden iki yıl sonra 30 Ağustos 1924'te Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada; bu muharebenin genç Türk devletinin ölümsüz temel taşı olduğunu vurguladı.
İlk defa 1926 yılında Zafer Bayramı adıyla resmiyet kazanan 30 Ağustos, her sene ülke genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gururla kutlanmaya devam etmektedir.