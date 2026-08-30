Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Şanlıurfa'daki husumet dehşete dönüştü: Evi bastılar, mahalle sokağa döküldü

Şanlıurfa'daki husumet dehşete dönüştü: Evi bastılar, mahalle sokağa döküldü

Şanlıurfa’da husumetli iki akraba aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve kalaslı kavga mahallede büyük paniğe yol açtı. 20 kişi, husumet yaşadıkları ailenin evini bastı. 6 kişinin yaralandığı olay, kameraya böyle yansıdı.

Kaynak: DHA
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Şanlıurfa'daki husumet dehşete dönüştü: Evi bastılar, mahalle sokağa döküldü - Resim: 1

Şanlıurfa'da bir grup, husumetli oldukları ailenin evini bastı. Yaklaşık 20 kişinin, birbirlerine taş, sopa ve inşaat kalaslarıyla saldırdığı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Şanlıurfa'daki husumet dehşete dönüştü: Evi bastılar, mahalle sokağa döküldü - Resim: 2

Hayati Harrani Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, TIR şoförü oldukları öğrenilen akraba iki aile arasında bir süre önce bilinmeyen nedenle husumet oluştu.

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Şanlıurfa'daki husumet dehşete dönüştü: Evi bastılar, mahalle sokağa döküldü - Resim: 3

Taraflardan bir grup, husumetli oldukları ailenin evini bastı. Yemek sofrasında oturan aile ile evi basan grup, birbirlerine taş, sopa ve inşaat kalaslarıyla saldırdı.

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Şanlıurfa'daki husumet dehşete dönüştü: Evi bastılar, mahalle sokağa döküldü - Resim: 4

Yaklaşık 20 kişinin karıştığı kavgada aralarında engelli bireyin de olduğu 6 kişi yaralandı. Kava anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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Şanlıurfa'daki husumet dehşete dönüştü: Evi bastılar, mahalle sokağa döküldü - Resim: 5

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin güçlükle ayırdığı kavgada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Şanlıurfa'daki husumet dehşete dönüştü: Evi bastılar, mahalle sokağa döküldü - Resim: 6
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Şanlıurfa'daki husumet dehşete dönüştü: Evi bastılar, mahalle sokağa döküldü - Resim: 7
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