Kaynak: ANKA

Tokat’ın Günevi Köyü Muhtarı Önder Konuk, TRT için çekilen "15’liler" dizisinin set çalışmaları sırasında

Topçam Yaylası’ndaki 515 dönümlük meranın tahrip edildiğini, bölgede çöp ve yakılan lastiklerin

bırakıldığını ve hayvanların tehlikede olduğunu iddia etti.

Yaşanan tahribat nedeniyle hukuki süreç başlatarak suç duyurusunda bulunduğunu belirten Muhtar Konuk, bu hamlesinin ardından köye yapılması planlanan yatırımların durdurulduğunu dile getirdi.

Muhtar Konuk, üstüne bir de itirazları sırasında kendilerine “Sen devlete karşı mı geliyorsun? Bu filmi TRT çekiyor” şeklinde yanıtlar verildiğini de söyledi.

'HAYVANLARIMIZ TEHLİKE ALTINDA'

Geçen yıl köyde başlayan dizi çekimlerinin ardından film ekibinin Topçam Yaylası'na siperler ve mevziler

kazdığını belirten Muhtar Önder Konuk, 515 dönümlük meranın perişan edildiğini söyledi.

Alanda binlerce lastik yakıldığını ve çöplerin bırakıldığını kaydeden Konuk, hayvancılığın büyük zarar

gördüğünü vurgulayarak, "Köyümüzde 500-600 büyükbaş, bine yakın küçükbaş hayvan var. Lastik telleri ve çöpler yüzünden hayvanlarımız tehlike altında. Bütün pisliği bırakıp gittiler" diye konuştu.

'DEVLETE KARŞI MI GELİYORSUN?'

Konuyu İl Özel İdaresi'ne taşıdıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını aktaran Konuk, yaşadığı bürokratik

engelleri ve tepkileri şöyle dile getirdi:

"İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ile görüştük. 'Burası tahsisli mera, hayvanlarımız otluyor, kabul

etmiyoruz' dedik. Bize 'Sen devlete karşı mı geliyorsun? Bu filmi TRT çekiyor' şeklinde yanıtlar verildi.

Avukatımla gittiğimde de aynı tepkiyle karşılaştım. Valilik ve il genel meclisi üyelerinden de bir çözüm bulamadım. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk ancak takipsizlik kararı verildi. İtirazımız da reddedildi, şimdi film şirketini doğrudan mahkemeye veriyoruz. Filmci arkadaşlar burayı tertemiz edeceklerini söylediler. Burayı turizme açacaklarını söylediler. Buraların tekrardan eski haline getirilmesini istiyoruz"

ÇÖZÜM BEKLİYORLAR

Konuk, yaşanan çevre tahribatına karşı hakkını aramak için resmi makamlara başvurmasının bedelini köyün ödediğini de söyledi. Suç duyurusunda bulunmasının ardından köye yapılması planlanan yatırımların durdurulduğunu öne süren muhtar, yetkililerin duruma müdahale etmesini ve meranın eski haline kavuşturulmasını bekliyor.