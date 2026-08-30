Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel MasterChef’te kırmızı takım rüzgarı: Haftanın eleme potası belli oldu

MasterChef’te kırmızı takım rüzgarı: Haftanın eleme potası belli oldu

MasterChef Türkiye’nin 29 Ağustos bölümünde son dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Künefe konseptli gecede Kırmızı takım haftayı namağlup kapatırken, Mavi takımdan potaya giren son isimler ve bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı belli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
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MasterChef’te kırmızı takım rüzgarı: Haftanın eleme potası belli oldu - Resim: 1

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026’da haftanın 4. ve son dokunulmazlık oyunu heyecanı geride kaldı.

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MasterChef’te kırmızı takım rüzgarı: Haftanın eleme potası belli oldu - Resim: 2

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüriliğinde gerçekleşen bölümde yarışmacılar, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden künefe çeşitleriyle jüri karşısına geçti.

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MasterChef’te kırmızı takım rüzgarı: Haftanın eleme potası belli oldu - Resim: 3

Tezgah başında zamana ve rakiplerine karşı kıyasıya bir mücadele veren yarışmacılardan Kırmızı takım, sergilediği başarılı tabaklarla gecenin galibi oldu.

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MasterChef’te kırmızı takım rüzgarı: Haftanın eleme potası belli oldu - Resim: 4

Bu sonuçla Kırmızı takım, haftadaki tüm dokunulmazlık oyunlarını kazanarak fire vermeden potadan kurtulmayı başardı.

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MasterChef’te kırmızı takım rüzgarı: Haftanın eleme potası belli oldu - Resim: 5

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takımda ise yarışmacılar bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi.

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MasterChef’te kırmızı takım rüzgarı: Haftanın eleme potası belli oldu - Resim: 6

Gecenin sonunda şeflerin değerlendirmesiyle bireysel dokunulmazlık kupasını kaldıran isim Emre oldu ve haftayı garantileyerek kendini eleme potasından kurtardı.

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MasterChef’te kırmızı takım rüzgarı: Haftanın eleme potası belli oldu - Resim: 7

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Emre’nin konseyde belirlediği ilk eleme adayı Hasan (Hasan Alp) olurken, Mavi takım içinde yapılan oylamanın ardından haftanın son eleme adayı olarak Şükran potaya gönderildi.

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MasterChef’te kırmızı takım rüzgarı: Haftanın eleme potası belli oldu - Resim: 8

Haftanın Tam Eleme Potası

Nilay

Şadi

8 11
MasterChef’te kırmızı takım rüzgarı: Haftanın eleme potası belli oldu - Resim: 9

Simge

Ayşe

9 11
MasterChef’te kırmızı takım rüzgarı: Haftanın eleme potası belli oldu - Resim: 10

Recep

Kübra

10 11
MasterChef’te kırmızı takım rüzgarı: Haftanın eleme potası belli oldu - Resim: 11

Hasan (Hasan Alp)

Şükran

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