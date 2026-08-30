TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026’da haftanın 4. ve son dokunulmazlık oyunu heyecanı geride kaldı.
MasterChef’te kırmızı takım rüzgarı: Haftanın eleme potası belli oldu
MasterChef Türkiye’nin 29 Ağustos bölümünde son dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Künefe konseptli gecede Kırmızı takım haftayı namağlup kapatırken, Mavi takımdan potaya giren son isimler ve bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı belli oldu.Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüriliğinde gerçekleşen bölümde yarışmacılar, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden künefe çeşitleriyle jüri karşısına geçti.
Tezgah başında zamana ve rakiplerine karşı kıyasıya bir mücadele veren yarışmacılardan Kırmızı takım, sergilediği başarılı tabaklarla gecenin galibi oldu.
Bu sonuçla Kırmızı takım, haftadaki tüm dokunulmazlık oyunlarını kazanarak fire vermeden potadan kurtulmayı başardı.
Dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takımda ise yarışmacılar bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi.
Gecenin sonunda şeflerin değerlendirmesiyle bireysel dokunulmazlık kupasını kaldıran isim Emre oldu ve haftayı garantileyerek kendini eleme potasından kurtardı.
Bireysel dokunulmazlığı kazanan Emre’nin konseyde belirlediği ilk eleme adayı Hasan (Hasan Alp) olurken, Mavi takım içinde yapılan oylamanın ardından haftanın son eleme adayı olarak Şükran potaya gönderildi.
Haftanın Tam Eleme Potası
Nilay
Şadi
Simge
Ayşe
Recep
Kübra
Hasan (Hasan Alp)
Şükran