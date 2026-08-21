2027 yılında uzun soluklu tatil planı yapmak isteyen çalışanlar için resmi tatil takvimi netleşti. Resmi ve dini bayramların hafta sonlarıyla birleştiği tarihler doğru değerlendirildiğinde, sadece 5 gün yıllık izin kullanarak toplam 35 gün tatil yapmak mümkün olacak.
2027 resmi tatil takvimi netleşti: 5 gün izinle 35 gün tatil fırsatı
2027 yılında resmi tatilleri doğru planlayan çalışanlar, yalnızca 5 gün yıllık izin kullanarak toplam 35 gün tatil yapabilecek. Yılbaşı, dini bayramlar ve resmi tatillerin hafta sonlarıyla birleşmesi uzun tatil planlarının önünü açıyor.Kaynak: Diğer
YILBAŞI İLE 3 GÜNLÜK İLK MOLA
2027 yılının ilk resmi tatili olan 1 Ocak, cuma gününe denk geliyor. Böylece çalışanlar herhangi bir yıllık izin kullanmadan hafta sonuyla birlikte 3 günlük kesintisiz tatil yapabilecek.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA 1,5 GÜN İZİNLE 9 GÜN TATİL
Ramazan Bayramı tatili 9 Mart Salı (Arife) öğleden sonra başlayıp 10, 11 ve 12 Mart tarihlerinde devam edecek. 8 Mart Pazartesi tam gün ve 9 Mart Salı yarım gün izin alan çalışanlar, hafta sonlarıyla birlikte tatillerini 9 güne çıkarabilecek.
23 NİSAN'DA İZİN KULLANMADAN 3 GÜN TATİL
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2027 yılında cuma gününe denk geliyor. Bu sayede çalışanlar izin kullanmadan 3 günlük hafta sonu tatili yapabilecek.
1 MAYIS CUMARTESİ GÜNÜNE DENK GELİYOR
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 2027 takviminde cumartesi gününe denk geldiği için hafta içi çalışanlar açısından ek tatil avantajı sağlamıyor.
KURBAN BAYRAMI'NDA 2 GÜN İZİNLE 9 GÜN TATİL
Kurban Bayramı, 2027 yılında 16-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak. Bayramın son günü olan 19 Mayıs Çarşamba, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile aynı güne denk geliyor. 20 ve 21 Mayıs tarihlerinde izin kullananlar, hafta sonuyla birlikte 9 gün tatil yapabilecek.
15 TEMMUZ'DA 1 GÜN İZİNLE 4 GÜN MOLA
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 2027'de perşembe gününe denk geliyor. 16 Temmuz Cuma günü izin alan çalışanlar, hafta sonuyla birlikte toplam 4 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.
30 AĞUSTOS'TA SIFIR İZİNLE 3 GÜN TATİL
30 Ağustos Zafer Bayramı, 2027 yılında pazartesi gününe denk geliyor. Böylece hafta sonuyla birleşerek çalışanlara 3 günlük kesintisiz tatil imkanı sunacak.
29 EKİM'DE YARIM GÜN İZİNLE 4 GÜN TATİL
Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim Perşembe öğleden sonra başlayıp 29 Ekim Cuma günü devam edecek. Perşembe günü yarım gün izin kullanan çalışanlar, hafta sonunu da ekleyerek 4 günlük tatil planı yapabilecek.
2027 resmi tatil takvimine göre yapılacak doğru planlamayla çalışanlar, yıl boyunca yalnızca 5 gün yıllık izin kullanarak toplam 35 gün tatil yapma imkanına sahip olacak.