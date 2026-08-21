2027 resmi tatil takvimi netleşti: 5 gün izinle 35 gün tatil fırsatı

2027 yılında uzun soluklu tatil planı yapmak isteyen çalışanlar için resmi tatil takvimi netleşti. Resmi ve dini bayramların hafta sonlarıyla birleştiği tarihler doğru değerlendirildiğinde, sadece 5 gün yıllık izin kullanarak toplam 35 gün tatil yapmak mümkün olacak.