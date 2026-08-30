Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, İzmir'de geçirdiği trafik kazası nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Bahçetepe'nin, Göztepe karşılaşmasının ardından bulunduğu İzmir'de bir otomobilin çarpması sonucu yaralandığı belirtildi.
Kazada yaralanan Galatasaray yöneticisinin tedavisi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde sürüyor.
BORA BAHÇETEPE KİMDİR?
1964 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Bora İsmail Bahçetepe, Galatasaray Lisesi'nin 115. döneminden mezun oldu. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlayan Bahçetepe, ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.
Bahçetepe, Turizm İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı'dır.