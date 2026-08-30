Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (30 Ağustos Pazar)

Kapalıçarşı altın tarafında da tablo farklı değil. Kapalıçarşı’da gram altın satış fiyatı bu hafta 7 bin 256 rekor fiyatının ardından 6 bin 921 TL’ye kadar sert düşüş yaşadı. Haftalık kayıp ise gram altın cephesinde 350 TL oldu.